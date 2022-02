Toulouse : Ange Capuozzo, la pépite grenobloise, a dit oui

Le jeune et prometteur arrière franco-italien de Grenoble Ange Capuozzo, courtisé par plusieurs clubs de Top 14 ces derniers mois, rejoindra le Stade Toulousain en fin de saison. Un accord a été trouvé entre les différentes parties.

Le Stade Toulousain est en passe de signer un nouveau gros coup sur le marché des mutations. Après avoir déjà trouvé un accord ces dernières semaines avec le centre lyonnais Pierre-Louis Barassi, l’arrière perpignanais Melvyn Jaminet, l’ailier rochelais Arthur Retière ou encore le troisième ligne de l’UBB Alexandre Roumat, le champion d’Europe et de France en titre va attirer un nouveau joueur pour la saison prochaine. Il s’agit du jeune arrière polyvalent de Grenoble Ange Capuozzo, en fin de contrat.

Comme indiqué par le Dauphiné et confirmé par RMC Sport, le joueur de 22 ans, promis à un grand avenir, portera bien les couleurs de Toulouse la saison prochaine. Un accord a récemment été trouvé entre les différentes parties sur un bail de trois ans. Capuozzo, appelé par l’encadrement italien pour le Tournoi des VI Nations, apportera à Ugo Mola des solutions supplémentaires la saison prochaine, en l’alignant possiblement aussi à l’aile où Toulouse compte plusieurs joueurs en fin de contrat dont Maxime Médard.

Une perte sportive importante pour Grenoble

"J’ai effectivement rencontré Ugo Mola et Didier Lacroix, nous avons évidemment discuté de rugby et de l’opportunité pour moi de jouer au plus haut niveau. Mais aujourd’hui rien n’est signé, avait déclaré Capuozzo voilà quelques semaines à nos confrères de Sport Dauphinois. Nous avons eu des discussions très franches avec le FCG, dès les premiers contacts avec Toulouse. C’est très sain. Quoi qu’il arrive, je ferai tout pour terminer la saison de la plus belle des façons avec Grenoble, mon club formateur."

Depuis les discussions ont sensiblement avancé en coulisses et Capuozzo a dit oui au club de la Ville Rose qui devra payer des indemnités de formation. Pour le FCG, qui aurait aimé le conserver un an de plus, c’est évidemment une perte sportive importante. Le club isérois est 13e de Pro D2 après les 21 premières journées de la saison. D’ici là, Toulouse, qui a encaissé sa sixième défaite de rang en Top 14 ce samedi à Pau, devra relever la tête et retrouver davantage de sérénité.