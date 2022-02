XV de France: le projet d’un nouveau Marcoussis dans le Var se précise

Depuis de nombreux mois, la Fédération française de rugby planche sur un nouveau centre d’entrainement dans le Var, à La Londe-les-Maures. La semaine dernière, Bernard Laporte a d’ailleurs fait visiter le site à Fabien Galthié et son staff. En coulisses, les discussions se poursuivent.

Le XV de France aura-t-il bientôt son camp de base dans le Sud de la France? Ces dernières années, les Bleus ont pris l’habitude de délaisser la grisaille de Marcoussis en début d’année pour passer l’hiver au soleil afin de préparer le Tournoi des VI Nations dans des conditions plus clémentes. Après avoir posé leurs valises à Nice, les hommes de Fabien Galthié ont, cette année, choisi de s’entrainer à Aubagne, de muscler leur rassemblement avec les légionnaires de Carpiagne et de résider dans un confortable hôtel de Cassis, avant d’affronter l’Italie ce dimanche (16h).

Dans le futur, ces délocalisations pourraient se poursuivre encore plus durablement sur un lieu fixe et unique. Plus précisément à La Londe-les-Maures. Le projet n’est pas nouveau et figurait dans le programme de Bernard Laporte. En coulisses, les négociations se poursuivent. Le terrain, en bord de mer appartient à Naval Groupe. La FFR ne cache pas son intérêt et croit en ce dossier. La preuve, selon nos informations, le président de la Fédération l’a fait visiter au sélectionneur Fabien Galthié et ses adjoints la semaine dernière, en marge du rassemblement des Bleus.

La Municipalité, qui entend aussi y installer un centre de développement du drone sous-marin, serait ravie d’accueillir ce projet. Avec de grosses retombées financières. Un accord a été trouvé sur la surface, de sept hectares, mais pas encore sur le prix. Le dossier n’est donc pas bouclé. "Rien n’est fait pour le moment", selon une source proche du dossier, mais cela pourrait sérieusement avancer d’ici cet été.

Un hôtel quatre étoiles et un centre moderne de remise en forme

Tous s’accordent à saluer ce lieu destiné à accueillir les équipes de France à XV, à VII mais aussi d’autres formations étrangères qui pourraient s’entrainer sur les quatre terrains de rugby. "C’est un site magnifique", nous confirme-t-on sur place. Un hôtel quatre étoiles pourrait voir le jour et ainsi être occupé le reste de l’année, lorsque les Bleus reprendront leurs quartiers à Marcoussis une fois passé l’hiver. L’idée est d’aller bien au-delà du rugby avec des installations ultra-modernes dont un centre de remise en forme de pointe. La Londe-les-Maures n’attend plus que ça.

D’autres, en revanche, se montrent bien plus sceptiques, notamment dans les rangs de l’opposition à la FFR qui s’interroge sur ce projet d’investissement. "On se demande quelle cohérence il a avec Marcoussis", écrivait ainsi Florian Grill après l’Assemblée Générale financière du mois de décembre. Le XV de France, lui, retournera peut-être dans le Sud dans les mois ou années à venir. D’ici là, les hommes de Fabien Galthié auront retrouvé leurs habitudes derrière les grilles du Centre National du Rugby pour la suite du Tournoi des VI Nations.