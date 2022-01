Toulouse: après trois semaines d'absence, Dupont de retour à l'entraînement

Antoine Dupont s'est entraîné ce lundi avec le reste de l'effectif du Stade Toulousain. Absent depuis trois semaine en raison d'une blessure, le demi de mêlée effectue son retour avant un match de Champions Cup et la liste du XV de France pour le début du Tournoi des VI Nations.

Le demi de mêlée international Antoine Dupont a effectué ce lundi son retour à l’entraînement du Stade Toulousain. Après trois semaines d’absence pour soigner son genou droit, il était avec ses coéquipiers pour un entraînement collectif modéré durant lequel il s’est engagé normalement.

Mardi, le sélectionneur Fabien Galthié annoncera sa liste des 42 joueurs amenés à préparer le premier match face à l’Italie (6 février). Antoine Dupont doit en faire partie de cette liste pour le début du Tournoi des VI Nations 2022.

Toulouse battu deux fois sans Dupont

Aligné lors de la première journée de Champions et la victoire à Cardiff (7-39), Antoine Dupont n’a plus disputé la moindre minute depuis ce succès face à l’équipe galloise. En l’absence de son demi de mêlée, Toulouse a concédé deux défaites. La première en Top 14 contre Clermont (16-13) lors d'un choc du championnat de France. Et la seconde, samedi dernier, contre les Wasps en Champions Cup (30-22). Le retour à l’entraînement du meilleur joueur de l’année 2021 constitue donc une excellente nouvelle pour le staff du club de la Ville rose.

Samedi prochain, l’équipe entraînée par Ugo Mola retrouvera Cardiff lors de la quatrième journée de Coupe d’Europe à Ernest Vallon. En cas de victoire à domicile contre les Gallois, le tenant du titre décrochera son billet pour les huitièmes de finale de Champions Cup.