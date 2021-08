Toulouse: Cheslin Kolbe en route vers Toulon, le plus gros transfert du rugby moderne

INFO RMC SPORT - L’ailier international sud-africain Cheslin Kolbe est en passe de quitter Toulouse, où il était pourtant sous contrat jusqu’en 2023, pour rejoindre Toulon. Le RCT est sur le point de réaliser un coup monstrueux.



C’est un tremblement de terre dans le monde du rugby. L’ailier international sud-africain Cheslin Kolbe (27 ans, 16 sélections), considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, est en passe de changer de club. Arrivé au Stade Toulousain voilà quatre ans, le champion du monde 2019 est plus que jamais dans le viseur du RCT. La rumeur relevée lundi par la presse britannique est bel et bien fondée.

Selon les informations de RMC Sport, l’optimisme est bien de mise dans les rangs varois. Kolbe, actuellement retenu en sélection, pourrait potentiellement revenir en France en décembre, non plus dans la Ville Rose mais sur la Rade, et s’engager jusqu’en 2023. En coulisses, les discussions se poursuivent mais le dossier pourrait se conclure très rapidement. Avec à la clé le plus gros transfert du rugby moderne.

Toulon en passe de frapper très fort

Evidemment, le Toulon du président Bernard Lemaitre devra sortir le chéquier pour racheter les deux dernières années de contrat de Kolbe au Stade Toulousain. Une très grosse somme est évoquée, bien plus que lors de l’arrivée de Johan Goosen à Montpellier voilà quelques saisons. Un salaire très confortable, un des plus gros du Top 14 à la hauteur de son talent, l’attend à Toulon. En quête de renforts au sein de ses lignes arrières depuis de nombreuses semaines, le club varois, auteur d’une saison décevante la saison passée, est en passe de frapper fort. Très fort.

Mais comment en est-on arrivé là ? Depuis 2017, Kolbe est l’un des meilleurs éléments du Stade Toulousain avec qui il a remporté deux boucliers de Brennus (2019 et 2021) mais aussi la Champions Cup (2021). Son contrat avait même été revalorisé. Mais pas suffisamment à ses yeux. Le Sud-Africain, élu meilleur joueur du championnat voilà deux ans, aimerait toucher davantage. A Toulouse, son départ semblait impossible, inimaginable même, il n’y a pas si longtemps. Mais la donne a changé.

Pourquoi? Notamment car Kolbe, comme d’autres internationaux de l’hémisphère sud, est souvent indisponible en raison des matchs internationaux. Payer (cher) un joueur qui n’est pas là est devenu un vrai casse-tête pour de nombreuses formations du Top 14. De plus, à Toulouse, l’attitude au quotidien de Kolbe, pas satisfait de sa situation, a déçu de manière générale. De son côté, le club ne veut surtout pas que cet "imbroglio" ne vienne polluer le groupe, et encore moins faire passer l’intérêt d’un joueur, aussi talentueux soit-il, au-dessus de l’institution. C’est le message que devraient faire passer les dirigeants.

Néanmoins, le natif de Kraaifontein reste un talent hors-norme. Et Toulon l’a rapidement compris. Voilà comment Kolbe a sans doute disputé son dernier match sous le maillot toulousain le 25 juin dernier au Stade de France en finale du Top 14 contre La Rochelle.