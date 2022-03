Toulouse: comment Médard veut faciliter l’accès au sport pour les étudiants

A 35 ans, l’arrière du Stade Toulousain et ex-international tricolore Maxime Médard est déjà en pleine reconversion. Tourné vers le sport santé, il souhaite notamment faciliter l’accès au sport aux étudiants. Avec une de ses sociétés, il vient de signer un partenariat avec l’application Nomad, qui accompagne les jeunes dans l’éducation scolaire afin de leur mettre des séances à disposition. Explications.

Tout part d’une rencontre fortuite. En pleine période Covid, sur les réseaux sociaux, Maxime Médard tombe par hasard sur un post qui lui fait découvrir l’application "Nomad", laquelle accompagne plus d’un million de jeunes de tous âges dans le soutien scolaire. Déjà lancé dans sa reconversion, l’arrière du Stade Toulousain a de son côté investi dans une société, "Fiters", qui dispense du sport en entreprise. Ce sujet du sport santé lui tient à cœur. Et l’idée de toucher une population plus jeune, encore plus.

"Il y a eu pas mal de rapports sur le constat de la santé des étudiants, explique-t-il auprès de RMC Sport. Surtout pendant le Covid-19 et l’après Covid où il y avait un manque physique, mental et aussi social. Donc je me suis dit que l’activité physique répondait à tous ces axes-là. Et cette synergie a du sens."

"On s’est tout de suite hyper bien entendu"

En effet, selon un récent rapport de l’Anses (Agence Nationale de l’alimentation, de l’environnement et du travail), en cinq ans, l’obésité a doublé chez les jeunes et leur capacité physique a diminué de 25% en cinquante ans. Ni une, ni deux, Maxime Médard contacte directement la fondatrice et directrice de Nomad, Caroline Maitrot pour lui exposer son projet. Originaire de Brive, elle a toujours baigné dans le monde du rugby. Le lien avec l’ex-international aux 63 sélections est de suite facilité.

"Il m’a dit qu’il pouvait me proposer un projet et on s’est tout de suite hyper bien entendu, avoue la chef d'entreprise. Je suis moi-même scandalisée par les carences concernant la santé des jeunes. Les pertes de capacités ces dernières années et l’obésité. Notre appli existe depuis dix ans, nous disposons d’un accompagnement autour de tous les programmes du primaire à l’enseignement supérieur, avec des cours, des quizz, des résumés clé en main. Il nous manquait le sport."

Une initiative connectée et des séances en visio

C’est depuis possible. Comment ça marche? Sur leur application, les étudiants peuvent réserver des créneaux. Une heure avant, une notification leur rappelle le rendez-vous et au moment voulu, ils se retrouvent, par groupe de dix, en visio face à un coach sportif. Après dix minutes d’échanges sur leur santé ou une quelconque contre-indication, c’est parti pour trente minutes de sport (cardio, musculation, mais aussi relaxation, yoga), suivis de dix minutes de retour au calme ensuite.

"Le but est surtout d’éduquer les jeunes à faire du sport car c’est très important, insiste Maxime Médard. Et si on les éduque, c’est comme dans un club de rugby quand on inculque un jeu aux plus jeunes. Plus tard ça sera plus facile." Toute ressemblance avec la philosophie du Stade Toulousain…

Médard: "J’essaie de transmettre ce que le sport m’a amené"

Quasiment dix mille étudiants ont déjà goûté aux joies de se dépenser. "C’est un bonheur de voir ces jeunes faire du sport", se satisfait Caroline Maitrot. Qui ne veut pas en rester là. La dirigeante de Nomad veut obtenir le soutien du ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec qui elle a obtenu un rendez-vous cette semaine à Paris pour échanger. A deux ans des Jeux Olympiques en France, un an de la Coupe du Monde de rugby, l’activité physique des plus jeunes est un enjeu majeur.

"Et je trouve qu’on parle très peu du sport santé chez les candidats pour l’élection présidentielle alors que c’est primordial regrette Maxime Médard. Le sport amène un mode de vie sain. Ça réduit le stress, l’obésité, la sédentarité. Tout ça fait qu’on se sent bien, heureux et on peut atteindre des objectifs plus facilement."

Maxime Médard avec le Stade Toulousain en Top 14, le 5 février 2022 © Icon Sport

Après une fantastique carrière longue de 18 saisons sous le maillot du Stade Toulousain, Maxime Médard a encore des choses à donner à son équipe. En fin de contrat en juin, il aimerait poursuivre l’aventure une année de plus mais rien n’est pour le moment décidé. Mais en attendant, il trouve dans ce projet un sens à son après carrière.

Et Maxime Médard de conclure: "Cela a du sens parce que je suis sportif et que quand tu es un ancien dans un club, on te parle de transmission. Donc j’essaie de transmettre ce que moi j’ai appris, ce que le sport m’a amené: ça m’a éduqué, ça m’a donné confiance, ça m’a apporté de belles rencontres. Je trouve que c’est intéressant de continuer dans cet axe-là et de le promouvoir plus facilement."