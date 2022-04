UBB-La Rochelle: après leur embrouille, Urios et O'Gara échappent à une grosse sanction

La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby a publié ses décisions concernant la 22e journée de Top 14. Après leur altercation sur le bord du terrain, les entraîneurs de l'UBB et du Stade Rochelais Christophe Urios et Ronan O'Gara ne prennent qu'un blâme.

Une petite tape sur les doigts mais pas de grosse sanction. La commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) a rendu son verdict concernant l'altercation entre Christophe Urios et Ronan O'Gara le 2 avril dernier, lors du match de Top 14 entre l'UBB et La Rochelle. Les deux hommes s'en sortent bien: chacun écope d'un simple blâme.

"Ronan O’Gara a été reconnu responsable d'"Indiscipline" et notamment de "Nervosité" et est sanctionné d'un blâme", précise le communiqué de la LNR, ajoutant que le Stade Rochelais n'est pas sanctionné. C'est au mot près la même justification pour Christophe Urios.

Encore un duel entre l'UBB et La Rochelle samedi

Dans ce match tendu gagné sur le fil par les Rochelais 16-15, les deux hommes avaient eu une grosse embrouille sur le bord du terrain après la joie un peu trop démonstrative de Ronan O'Gara, au moment de la mi-temps, alors que La Rochelle avait empêché un essai bordelais. Christophe Urios s’était approché de l’Irlandais, tête contre tête, avant de lui asséner une gifle rapidement esquivée par le coach rochelais, sous les yeux du corps arbitral.

"Je m’en fous de Ronan O’Gara. Il a eu un comportement. Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire et puis basta, je suis passé à autre chose. Ce qui me préoccupe c’est qu’on n’arrive pas à battre cette équipe, ce n’est pas lui", précisait Urios sur RMC une semaine plus tard. En Champions Cup, le 9 avril (oui les équipes se jouent trois fois d'affilée), La Rochelle s'est imposée 31-13. Huitième de finale retour ce samedi.