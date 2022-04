UBB: Radradra, un rêve inaccessible jusqu’en 2023

Semi Radradra, qui a fait le bonheur de l’UBB durant deux saisons, ne reviendra pas cet été en Gironde. Le centre fidjien, qui alimente les rumeurs en Top 14, devrait bel et bien aller au bout de son contrat à Bristol, en 2023. Ensuite? Tout est possible. Bordeaux se verrait alors bien le récupérer.

La rumeur a enflé en Angleterre ces derniers jours. La presse britannique en a même fait des tonnes. Semi Radradra pourrait quitter Bristol en fin de saison pour revenir en France, en raison du renforcement du salary cap. Le centre international fidjien, considéré comme l’un des meilleurs à son poste sur la planète rugby, serait même en contact avec le RCT, dont il a porté les couleurs en 2016-2017, et surtout l’UBB, où il a évolué deux saisons de 2018 à 2020. La réalité est pourtant bien différente.

Radradra (29 ans, 11 sélections) est sous contrat jusqu’en 2023. Et ça, son entraineur l’a encore rappelé cette semaine. "Il n’y a aucune décision à prendre sur l’avenir de Semi, a indiqué fermement Pat Lam. Il y a des spéculations de tout le monde, mais finalement il est sous contrat. Il a été phénoménal depuis qu’il est ici." Fin de l’histoire pour cette année donc. Si l’Union Bordeaux-Bègles, Toulon et même le Stade Français ont tâté le terrain, tous ont rapidement déchanté.

Marti: "On a gardé d’excellentes relations"

"J’ai découvert ça dans la presse, raconte le président bordelais Laurent Marti à RMC Sport. J’ai donc appelé l’agent de Semi Radradra, qui s’est inscrit complètement en faux et qui m’a garanti que Bristol n’avait aucune intention de lâcher Semi Radradra. Quand il se pose des questions sur son avenir, il envisage le Japon. L’Angleterre et Bordeaux pourrait aussi l’intéresser. Mais il n’est pas libre, il n’est pas libéré et il n’a absolument pas décidé. On peut imaginer que le Japon puisse le tenter."

A défaut de le recruter cette saison, Bordeaux-Bègles va-t-il se positionner pour le faire signer une fois la Coupe du monde 2023 terminée? L’idée est évidemment séduisante. "Si, à un moment donné, Semi Radradra confirme qu’il veut quitter l’Angleterre et qu’il souhaite regarder ce qu’il se passe en France, bien sûr qu’on regardera. On a gardé d’excellentes relations à titre personnel avec lui. Et lui aussi avec tout le groupe de l’UBB, il a souvent envoyé des messages où il indiquait qu’un retour à Bordeaux ne lui déplairait pas."

Voilà trois semaines, le Fidjien était passé à Bordeaux pour régler des affaires courantes. Certains avaient pris ça pour un signe de plus vers son retour chez l’actuel deuxième du Top 14. Il n’en est rien. L’équipe entrainée par Christophe Urios s’était d’ailleurs depuis positionnée sur le centre néo-zélandais de Biarritz Francis Saili, avec des contacts concrets, mais l’affaire n’a pas été conclue comme indiqué mardi. Pour la saison prochaine, l’UBB est déjà de toute façon très bien fourni à ce poste, avec Yoram Moefana, Pablo Uberti, Jean-Baptiste Dubié, Rémi Lamerat mais aussi Tani Vili. Ce dernier arrivera de Clermont et suscite de nombreux espoirs dans son futur club. Avec toujours Radradra dans un coin de la tête…