XV de France: Falatea absent plusieurs semaines avant la Coupe du monde

Sorti à la mi-temps de La Rochelle-UBB (24-13), le pilier droit de l’UBB et de l’équipe de France a eu très peur de voir le Mondial lui passer sous le nez. Les premiers examens sont rassurants, Sipili Falatea ne se fera pas opérer et devrait pouvoir disputer la Coupe du monde (08 septembre – 28 octobre)

Sipili Falatea a poussé un gros ouf de soulagement ce mardi matin. A sa sortie de la pelouse samedi lors de la demi-finale de Top 14 perdue face à La Rochelle, la crainte d’une grosse blessure au genou était grande. Finalement, les premières nouvelles sont bonnes L’UBB a déclaré qu’il ne se ferait pas opérer. Et nos confrères de Sud-Ouest disent ce matin que Falatea est touché au niveau du ligament latéral interne du genou droit. Son absence ne devrait pas dépasser huit semaines.

Retour espéré fin juillet

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié doit annoncer le 21 juin une première liste de 42 joueurs pour lancer la préparation des Bleus à la Coupe du monde. Juste avant le début de la compétition, elle sera réduite à 33 éléments. Le numéro 2 dans la hiérarchie (12 sélections), derrière Uini Atonio, va manquer le premier rassemblement prévu à Monaco du 2 au 14 juillet. Par contre, il pourrait faire son retour pour le stage à Marcoussis (24 juillet–3 août) et être opérationnel pour le premier match de préparation contre l’Ecosse le 5 août à Edimbourg.

Afin de préparer l'entrée en lice dans "sa" Coupe du monde, le XV de France va disputer trois autres matchs amicaux, de nouveau face aux Écossais le 12 août, contre les Fidji le 19 et l'Australie le 26. Antoine Dupont et ses coéquipiers débuteront le Mondial le 8 septembre contre la Nouvelle-Zélande, avant d'enchaîner face à l'Uruguay (le 14), la Namibie (le 21) et l'Italie (6 octobre).