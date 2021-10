Toulon: "On a notre part de responsabilité", reconnaît Belleau après le départ de Collazo

Le RCT a décidé de se séparer de Patrice Collazo après le mauvais début de saison du club, 13e du Top 14 après huit journées, et de nommer Franck Azéma à sa place. Pour Anthony Belleau, il est maintenant temps que les joueurs prennent leurs responsabilités.

La page Patrice Collazo est tournée à Toulon. Après trois années de collaboration, le club varois a annoncé mardi, dans un communiqué laconique, le départ de celui qui avait été choisi à l'été 2018 par Mourad Boudjellal pour succéder à Fabien Galthié et ramener le RCT vers les sommets. Il n’aura pas résisté à un mauvais début de saison symbolisé par cette avant-dernière place au classement du Top 14, avec seulement deux victoires décrochées en huit journées de championnat. Pour le remplacer, le quadruple champion de France a misé sur Franck Azéma, qui n'avait pas retrouvé de banc depuis son départ de Clermont à l'issue de la saison dernière.

"Il faut trouver un électrochoc"

Le début d’une nouvelle ère pour Toulon, qui vient d'enchaîner deux défaites contre le Racing 92 (27-20) et La Rochelle (39-6), et qui n’a plus vraiment de temps à perdre. Pour Anthony Belleau, les joueurs se doivent de prendre leurs responsabilités. "Je ne me permettrais pas de manquer de respect à Patrice (Collazo) et de dire que c’était la solution inévitable (son éviction, ndlr). Un tiers de la saison est passée, mais il reste beaucoup de matchs. Il faut qu’on reparte sur quelque chose de positif, trouver un électrochoc. J’espère que cette décision nous permettra de rebondir. Mais je ne me permettrais pas de dire que c’était inévitable", a réagi l’ouvreur ou centre international ce jeudi en conférence de presse.

"Notre job, c’est de faire le boulot au maximum, a-t-il insisté. Le reste, on ne le contrôle pas. Ce n’est pas l’échec d’un seul homme. Je le prends aussi à titre personnel. On est sur le terrain, on a notre part de responsabilité. Une décision forte a été prise, on doit assumer et rebondir. Ce n'est pas l’échec d’une seule personne, c’est l’échec d’un ensemble de choses dont les joueurs font partie. Je ne me mettrais pas à l’écart de ça." Une réaction est attendue ce samedi, à domicile, contre Biarritz (15h). Si la prise de fonction d’Azéma est immédiate, la préparation de ce match a été confiée à l'Irlandais James Coughlan, entraîneur de la défense.