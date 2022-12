Après le foot, le Qatar rêverait de rugby

Dans la foulée de la Coupe du monde de football, le Qatar souhaiterait convaincre le rugby de poser ses valises à Doha. La nation du Golfe rêverait désormais d’obtenir l’organisation d’un test-match des Lions britanniques et de compétitions de rugby à VII.

L’appétit vient en mangeant au Qatar. Après le football, place au rugby ?. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a brocardé ce Mondial comme le plus beau tournoi de l’histoire de la Coupe du monde. Fort de cette expérience où le monde s’est rendu à Doha, les dirigeants qatariens envisageraient à présent d’accueillir le rugby. Via la Fédération qatarienne, l’Etat du Golfe espère séduire les instances de l’ovalie pour accueillir de façon régulière une étape des World Series en rugby à VII.

Rien d’impossible sur le plan logistique quand on sait que Hong Kong et surtout Dubaï disposent déjà d’une place dans le calendrier international. En plus d’une étape pendant la saison, le Qatar envisagerait aussi une candidature pour organiser un Mondial de rugby à VII selon les informations du Daily Mail. Après l’Afrique du Sud en septembre 2022, le pays hôte de la prochaine édition (2026) n’a pas encore été choisi.

Un match des Lions britanniques en 2025?

Compte-tenu de la volonté d’ouverture des instances du rugby mondial, le Qatar pourrait réussir à séduire World Rugby pour les compétitions à VII. Mais le pays dirigé par l’émir Al-Thani voudrait aussi accueillir un test-match des Lions britanniques d’ici quelques années.

S’il est impossible de voir la tournée de l’année 2025 faire une étape officielle au Qatar avant l’Australie, la sélection formée des joueurs des îles britanniques pourrait disputer une rencontre de préparation à Doha.

Par le passé, les Lions britanniques avaient déjà joué un match de préparation dans une destination exotique. Sur leur trajet vers l’Australie en 2013, les Britanniques avaient défié les Barbarians britanniques à Hong Kong.

"Le Qatar doit déjà organiser les Jeux asiatiques de 2030 et il est question d'une candidature olympique en 2036, nous nous concentrons donc sur la croissance des sports olympiques. Le rugby à VII correspond à ce modèle et nous avons l'infrastructure pour organiser des événements mondiaux, a ainsi précisé une source impliquée dans les discussions auprès du quotidien anglais. Une Coupe du monde de rugby complète nous dépasserait, mais nous pourrions certainement organiser un test-match des Lions et un tournoi à VII. Les Sevens n'ont besoin que d'un stade et c’est terminé en trois jours."

Après avoir réussi à faire voyager les supporters anglais pour le Mondial 2022, même sans alcool dans les stades, le Qatar se lance donc dans un nouveau défi ambitieux: en faire autant avec les fans de rugby.