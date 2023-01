Angleterre: Vunipola et May écartés, une liste de 36 joueurs pour le Tournoi des VI nations

Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, Steve Borthwick, a dévoilé une liste de 36 joueurs en vue du Tournoi des VI nations, qui débute pour le XV de la Rose le 4 février contre l'Écosse à Twickenham.

Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick a rappelé lundi les vétérans Dan Cole et Elliot Daly, peu appréciés de son prédécesseur Eddie Jones, dans une liste de 36 joueurs en vue du tournoi des Six Nations, qui débutera le 4 février. L'expérimenté troisième ligne centre Billy Vunipola ainsi que les ailiers Jonny May et Jack Nowell sont en revanche absents de ce groupe, alors que le XV de la Rose débutera le tournoi contre l'Écosse à Twickenham.

Le Crunch attendu le 11 mars

Steve Borthwick, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, a remplacé Eddie Jones le mois dernier, limogé après la pire année de la sélection anglaise depuis 2008. Le demi d'ouverture Owen Farrell a été inclus dans le groupe après la confirmation de la fédération anglaise que sa suspension pour un plaquage dangereux avec les Saracens aura été entièrement purgée avant le début des Six Nations.

"Nous voulons les meilleurs leaders, a déclaré Borthwick. C'est un groupe intéressant, composé d'un mélange d'expérience des Six Nations et de jeunes talents". Le XV de la Rose recevra à trois reprises dans ce tournoi 2023, notamment pour le Crunch contre la France, le 11 mars.

Le groupe anglais:

Arrières: Elliot Daly (Saracens) Owen Farrell (Saracens) Tommy Freeman (Northampton) Ollie Hassell-Collins (London Irish), Dan Kelly (Leicester Tigers) Max Malins (Saracens), Joe Marchant (Harlequins), Alex Mitchell (Northampton), Cadan Murley (Harlequins), Henry Slade (Exeter), Fin Smith (Northampton), Marcus Smith (Harlequins), Freddie Steward (Leicester) Manu Tuilagi, (Sale), Jack van Poortvliet (Leicester), Ben Youngs (Leicester)

Avants: Ollie Chessum (Leicester), Dan Cole (Leicester) Ben Curry (Sale), Alex Dombrandt (Harlequins), Ben Earl (Saracens), Ellis Genge (Bristol), Jamie George (Saracens), Joe Heyes (Leicester), Jonny Hill (Sale), Nick Isiekwe (Saracens), Maro Itoje (Saracens), Courtney Lawes (Northampton), Lewis Ludlam (Northampton), George McGuigan (Gloucester), Bevan Rodd (Sale), Sam Simmonds (Exeter), Kyle Sinckler (Bristol), Mako Vunipola (Saracens) Jack Walker (Harlequins), Jack Willis (Toulouse/FRA)