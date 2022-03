Direct. Galles-France: Suivez le choc du Tournoi des VI Nations en direct

La compo du XV de France, avec Dupont et Fickou

Le capitaine Antoine Dupont, touché au niveau du coude et du biceps mardi lors de l’entraînement, est bien titulaire au poste de demi de mêlée. Gaël Fickou sera sur la pelouse du Millennium Stadium dès le coup d’envoi. Le centre du Racing 92, grippé, avait été dispensé d’entraînement mardi. Il sera bien rétabli pour le choc et évoluera aux côtés de Jonathan Danty, comme face à l’Italie et en Ecosse. A noter le grand retour de Gabin Villière à l’aile

Le XV de France contre le pays de Galles: Jaminet - Moefana, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.