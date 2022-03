XV de France: comment les Bleus peuvent gagner le Tournoi des VI nations dès ce week-end

Le XV de France défie le pays de Galles ce vendredi à Cardiff (21h) pour son quatrième match du Tournoi des VI Nations. Invaincus en trois rencontres, les Bleus de Fabien Galthié pourraient être sacrés dans cette édition 2022 à la faveur de deux bons résultats ce week-end.

Tenant du titre, le pays de Galles ne peut plus signer le doublé dans le Tournoi des VI Nations. Mais ce vendredi face à la France, les Gallois voudront se faire pardonner un début de compétition compliqué et marqué par des défaites en Irlande et en Angleterre. Impérial avec trois succès en autant de rencontre, le XV de France espère lui poursuivre sa belle série et signer une quatrième victoire consécutive dans l’épreuve.

Surtout, les Bleus voudront garder intacts leurs espoirs de Grand Chelem avant le crunch prévu le samedi 19 mars au Stade de France contre les Anglais. Mais le duel contre le XV du Poireau pourrait un peu plus rapprocher les protégés de Fabien Galthié d’un sacre dans le Tournoi des VI Nations, une première depuis 2010.

Victoire impérative à Cardiff

Privés de Damian Penaud et Romain Taofifenua, testés positifs au Covid-19, les Bleus devront s’imposer sur la pelouse du Millennium de Cardiff pour espérer être sacrés dès ce week-end. Mais attention, une simple victoire ne suffira pas, Pour garder une chance de décrocher un 26e titre dans le Tournoi des VI Nations avant la dernière journée, la France doit glaner le point de bonus offensif face aux Gallois.

Et les récentes performances offensives des Bleus (quatre victoires sur cinq avec au moins quatre essais) peuvent donner de l’espoir dans ce domaine. Au rayon des bonnes nouvelles, toujours, Antoine Dupont a bien récupéré après son alerte physique du début de semaine et sera prêt pour guider le jeu de l’équipe tricolore.

Les Bleus dépendants du choc Angleterre-Irlande

Aussi belle soit elle, une éventuelle victoire bonifiée du XV de France à Cardiff ne suffirait pas pour lui offrir le titre dans le Tournoi des VI Nations. Avec cinq points de plus, les partenaires de Romain Ntamack et Gaël Fickou porteraient leur total à 19 unités.

Dès lors, il faudrait un nul entre l’Angleterre et l’Irlande lors du Millennium Trophy ce samedi (17h45) à Twickenham pour sacrer les Bleus. Toutefois, si le XV de la Rose ou le XV du Trèfle venait à l’emporter, le vainqueur resterait à portée de tir de la France avant la dernière journée.

Ainsi, en cas de victoire ce week-end, les Anglais pourraient disputer une finale pour le titre contre la France à Saint-Denis, et même priver les Tricolores du Grand Chelem. Mais avant de penser au crunch, le XV de France doit battre le pays de Galles, et si possible avec la manière et le bonus offensif.

Le classement du Tournoi des VI Nations avant la 4e journée

1. France, 14 points

2. Irlande, 11 points

3. Angleterre, 10 points

4. Ecosse, 5 points

5. Pays de Galles, 5 points

6. Italie, 0 point