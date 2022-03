XV de France: pas de nouveaux tests Covid avant de défier les Gallois

Frappé par deux cas positifs au Covid-19 avant son déplacement au pays de Galles, le XV de France ne sera pas obligé d’effectuer de nouveaux tests avant le match prévu vendredi (21h) dans le Tournoi des VI Nations.

Toujours en quête d’un Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations, le XV de France a été touché par le Covid-19 avant de se rendre à Cardiff. Testés positifs avant l’annonce de la composition d’équipe, Damian Penaud et Romain Taofifenua ne seront pas du voyage au pays de Galles.

Bonne nouvelle, les Bleus ne seront pas obligés de réaliser de nouveaux examens de dépistage avant leur match prévu vendredi soir au Millenium Stadium (en direct commenté sur le site RMC Sport dès 21h). Le comité des VI Nations impose d’en refaire à partir de cinq cas, ce qui ne concerne donc pas le groupe de Fabien Galthié selon les informations confirmées à RMC Sport au sein de la FFR.

Les Bleus presque au complet à Cardiff

Mercredi au moment d’annoncer le XV tricolore aligné contre les Gallois, Fabien Galthié avait partagé sa crainte à l’idée de perdre d’autres joueurs avant la rencontre. Le sélectionneur a même expliqué qu’il s’attendait à devoir subir de nouveaux tests et qu’il se plierait à la décision du comité des VI Nations.

Avec cette épée de Damoclès en moins au-dessus de sa tête, le technicien va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur la préparation du choc face au XV du Poireau. Où Yoram Moefana remplacera Damian Penaud à l’aile.

"Il faut s’adapter. Le mot gênant n’est pas approprié, c’est adaptation et réaction, avait lancé Fabien Galthié dès mercredi. On est une équipe et un groupe France qui doit être complémentaire quoi qu’il arrive, n’importe où, n’importe quand et avec n’importe qui."

Victorieux de ses trois premiers matchs dans le Tournoi 2022, l’équipe de France tentera d’enchaîner un quatrième succès à Cardiff. Le XV de France peut même remporter la compétition à l’issue du week-end, une première depuis 2010, à condition de signer une victoire bonifiée au pays de Galles et de voir l’Irlande et l'Angleterre faire match nul.