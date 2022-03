XV de France: "Il faut vivre ces finales pour continuer à grandir", Galthié pense déjà à la Coupe du monde

La victoire face aux Anglais samedi soir, qui a offert un dixième Grand Chelem au XV de France dans le Tournoi des VI Nations, est "une expérience incroyable qui va faire grandir" ces Bleus selon leur sélectionneur Fabien Galthié. Ambitieux, il a déjà la Coupe du monde 2023 dans un coin de la tête.

Il y a pire comme cadeau d’anniversaire. Fabien Galthié fête ses 53 ans ce dimanche avec le sentiment du devoir accompli. Il vient de guider le XV de France vers un Grand Chelem attendu depuis douze ans dans le Tournoi des VI Nations. Un accomplissement après deux deuxièmes places en 2020 et 2021. Et une étape plus qu'importante sur le chemin qui doit mener les Bleus vers le trophée suprême lors de la Coupe du monde 2023, qui sera organisée à domicile.

"C'est formidable, on est très heureux, a-t-il réagi après avoir vu ses joueurs surclasser l'Angleterre (25-13) dans un Stade de France bouillant, samedi. C'était un peu différent des autres matchs, il y avait beaucoup de tension, liée à l'attente, l'échéance, la symbolique. C'était sublimement, merveilleusement tendu. On n'avait pas encore vécu ce type de matchs fermés, avec beaucoup d'enjeu sur chaque phase, avec des décisions qui pouvaient inverser le cours de la rencontre. C'est une expérience incroyable qui va nous faire grandir. Cela apporte beaucoup de joie au staff. On a dépassé les 75% de victoires, on va être n°2 mondiaux (derrière l'Afrique du Sud, ndlr), ça veut dire qu'on est dans le bon chemin, avec une équipe qui va grandir et s'améliorer".

"C’est assez clair dans nos têtes"

Forcément, après ce Tournoi parfaitement maîtrisé, les regards sont déjà tournés vers 2023. Impossible de ne pas penser au Mondial. "On l'a tous dans un coin de la tête, a reconnu le capitaine Antoine Dupont au micro de France 2. Cette équipe est très ambitieuse et se donne les moyens de l'être." Même discours du côté du sélectionneur Galthié. "A l’instant T ça apporte beaucoup de joie. Quand tu gagnes, ça veut dire que tu travailles bien, que tu choisis les bons joueurs. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne continue pas à progresser avec l’expérience, la tension qui nous a sauté dessus... Pourtant on avait le détachement... Il faut vivre ces finales pour continuer à grandir. C’est notre 25e match. La finale de la Coupe du monde, ça sera le 46e match... C’est assez clair dans nos têtes", a-t-il confié en conférence de presse.

Transformés depuis la fin de la Coupe du monde 2019 au Japon, achevée en quarts de finale (défaite 20-19 face au Pays de galles), ces Bleus peuvent être ambitieux. Ils auront l'occasion de franchir un nouveau cap en défiant les Springboks champions du monde en titre lors de la prochaine tournée automnale.