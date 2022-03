VI Nations: la magnifique communion entre les Bleus et leurs supporters après le Grand Chelem

Le XV de France a décroché le dixième Grand Chelem de son histoire en dominant l'Angleterre (25-13) samedi soir, lors de la cinquième et dernière journée du Tournoi des VI Nations 2022. Un titre joliment célébré avec le public du Stade de France.

Il aura fallu se montrer patient. Mais ça y est, la gloire est de retour. Porté par son public, le XV de France a remporté samedi le vingt-sixième Tournoi des VI Nations de son histoire et son dixième Grand Chelem, le premier depuis 2010, après avoir surclassé l'Angleterre (25-13). Les Bleus du sélectionneur Fabien Galthié et du capitaine Antoine Dupont, deuxièmes en 2020 et en 2021, ont donc bouclé cette édition en étant invaincus après avoir battu, tour à tour, l'Italie (37-10), l'Irlande (30-24), l'Ecosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais. Une apothéose après douze ans sans titre. Et un message fort envoyé à la concurrence en vue du Mondial 2023 à domicile.

Clapping et émotion

Au coup de sifflet final, c’est tout le Stade de France qui a rugi de plaisir dans une euphorie enivrante. Avec forcément beaucoup d’émotion et d’amour pour cette équipe de France, qui diffuse un sentiment de montée en puissance et de sérénité depuis la (vraie) prise de fonction de Galthié sur le banc lors du Tournoi des VI Nations en 2020. Ces Bleus dégagent une assurance de champion, en produisant un jeu collectif qui régale, le tout en donnant l’impression de ne jamais douter. Et ça, le public adore. Après leur victoire face aux Anglais, les Bleus ont été acclamés par des supporters totalement sous le charme. Puis un clapping a été lancé en bas d’une tribune dans une formidable ambiance. Le début d'une longue fête pour ces champions.

"C'est formidable, on est très heureux, a réagi Galthié, lui aussi sur un petit nuage. Ce soir, c'était un peu différent des autres matchs, il y avait beaucoup de tension, liée à l'attente, l'échéance, la symbolique. C'était sublimement, merveilleusement tendu. On n'avait pas encore vécu ce type de matchs fermés. C'est une expérience incroyable qui va nous faire grandir." Et d'ajouter : "Dans les vestiaires, il y a beaucoup de monde, mais c'est plutôt tranquille, il y a de la fatigue, c'est heureux et paisible, pour le moment en tous les cas. On partage ce moment avec tous les clubs français, avec les 1.900 clubs amateurs, avec tous les licenciés. On a conscience de ça, des gens qui sont heureux derrière nous. Partager, ça donne du sens à ce qu'on fait." Vivement la suite.