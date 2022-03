France-Angleterre: le Stade de France a rendu hommage à Federico Martin Aramburu, tué à Paris

Une minute d'applaudissements pour saluer la mémoire de Federico Martin Aramburu, tué à Paris samedi, a été respectée par les spectateurs du stade de France avant le coup d'envoi du crunch France-Angleterre.

Le Stade de France a pleuré la disparition tragique de l’ex-international argentin Federico Aramburu, tué par balles à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Il était âgé de 42 ans. Touché par plusieurs coups de feu après une première altercation, Federico Aramburu a succombé à ses blessures tôt ce matin. Depuis, la Brigade criminelle de Paris recherche trois individus, deux hommes et une femme, dont le militant d’ultra droite ayant appartenu au GUD, Loik le Priol, selon nos informations, lesquelles confirment des éléments dévoilés par le Point plus tôt dans la soirée.

L'hommage du stade de France à Federic Aramburu © @Capture

Une minute d'applaudissements a été respectée par l'ensemble des spectacteurs présents en tribunes à la fin de l'échauffement des joueurs sur le terrain, alors que les écrans géants diffusaient la photo de Federico Aramburu dans l'enceinte dionysenne. Un hommage a également été rendu au peuple ukrainien qui subit actuellement une tentative d'invasion de la part de la Russie, et ce juste avant le coup d'envoi.

Federico Martin Aramburu, né en 1980, ancien centre ou ailier de Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) ou Dax (2008-2010), comptait 22 sélections avec l’Argentine. Il avait aussi été président des Socios du BO entre 2015 et 2018 et avait siégé à ce titre au conseil d’administration du club basque avec qui il avait remporté deux fois le Top 14 (2005, 2006). Aramburu avait également disputé deux matches lors de la Coupe du monde 2007, terminée à la troisième place par les Pumas. L’ancien trois-quart avait notamment été titulaire lors de la petite finale, remportée face aux Bleus (34-17), une rencontre au cours de laquelle il avait inscrit un essai. Depuis sa retraite sportive, il vivait toujours à Biarritz et travaillait pour une entreprise de tourisme.