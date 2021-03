France-Galles: le troisième essai gallois était-il vraiment valable?

Après une première période folle et un 17-17 à la mi-temps, le XV de France a sombré en début de deuxième période face au pays de Galles ce samedi, lors du choc de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations. Avec un troisième essai gallois qui fait jaser.

Pas d'en-avant

Un essai que les Bleus pensaient pourtant avoir évité, avec cette main de Dylan Cretin sous le ballon du Gallois au moment où celui-ci, alors sur le dos, a aplati de la main droite. Mais l'arbitre avait dans un premier temps accordé l'essai. Son appel à la vidéo était là pour vérifier un éventuel en-avant un peu plus tôt dans l'action. En-avant qui n'a pas été sifflé. L'essai a donc été accordé.

Difficile de trancher sur les images diffusées, malgré les plusieurs angles utilisés. La question est de savoir si Adams est parvenu à aplatir un bout de ballon à côté de la main de Cretin. Pas évident sur la vidéo... mais le contraire ne l'est pas non plus. "Il y a beaucoup de réussite à l'arrivée", constate simplement Denis Charvet. Reste un constat: le début de deuxième période catastrophique des Français, qui aura coûté très cher.