France-Galles en direct: les Bleus en mission au stade de France

Quand les Français peuvent compter sur leur fougue, leur jeunesse et leur insouciance (parfois jusqu’à l’excès), les Gallois vont eux pouvoir s’appuyer sur leur expérience. Avec 30 ans et 66 sélections de moyenne, c’est l’équipe la plus expérimentée du Tournoi. En tête de gondole, l’inébranlable Alun Wyn Jones, 35 ans, 148 sélections avec le pays de Galles, 156 en comptant celle avec les Lions britanniques et irlandais. Un CV impressionnant et quelques cheveux en moins à force de porter le XV du Poireau.