Tournoi des Six Nations: sur quelle chaîne regarder France-Ecosse

Le XV de France reçoit l'Ecosse ce vendredi (21h), dans une sorte de finale pour le Tournoi des Six Nations. En cas de succès et sous certains conditions, les Bleus pourraient repartir avec le titre. Sinon, la victoire finale reviendra au pays de Galles.

Le XV de France attend un sacre dans le Tournoi des Six Nations depuis 2010. Les Bleus de Fabien Galthié ont l'occasion ce vendredi, au stade de France, de mettre fin à cette disette pour le rugby français. Pour cela, il faudra battre l'Ecosse et le faire avec une marge suffisante.

La rencontre sera à suivre à partir de 21 heures sur France 2, ainsi bien sûr que sur RMC à la radio, avec également un After spécial rugby après le match, et sur le site et l'app RMC Sport.

Les Bleus doivent gagner largement pour remporter le Tournoi

L'équipe de France devra s'imposer avec une marge de 21 points, tout en marquant quatre essais pour obtenir le bonus offensif, pour être sacrée dans ce Tournoi des Six Nations. Ou avec 20 points d'écart et six essais. Sinon, le pays de Galles obtiendra un nouveau titre après le dernier obtenu en 2019.

Deuxième l'an passé, la France a l'occasion de confirmer son retour au premier plan, à un peu plus de deux ans de la prochaine Coupe du monde qui sera organisée au pays. En cas de victoire sur un écart de 20 points, la France devra marquer au moins six essais pour décrocher le titre. Une victoire par 20 points avec 5 essais au compteur provoquerait une égalité parfaite entre la France et le pays de Galles. Les deux pays se partageraient alors la victoire finale.

Renversante lors de la victoire face aux Gallois samedi dernier (32-30), l'équipe de France ne pourra pas compter sur le soutien du public, pour une rencontre à huis clos en raison du contexte sanitaire. Mais des millions de téléspectateurs sont attendus devant leur téléviseur ce vendredi soir pour vivre de nouvelles émotions avec ce XV de France.