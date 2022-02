VI Nations: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Ecosse-France

Toujours en course pour faire le Grand Chelem, le XV de France se déplace à Murrayfield ce samedi à 15h15 pour y affronter l’Écosse lors de la troisième journée du Tournoi des VI Nations. Une rencontre à suivre sur France 2, à la radio sur RMC et sur le site de RMC Sport.

La quête du Grand Chelem passe par Murrayfield. Ce samedi, à 15h15, le XV de France se déplace en Écosse pour le compte de la troisième journée du Tournoi des VI Nations. Après leurs deux victoires à domicile pour débuter la compétition, contre l’Italie puis l’Irlande, les hommes de Fabien Gatlhié vont passer un nouveau test hors de leurs bases.

Cruciale pour la suite du Tournoi, cette rencontre sera à suivre à la télévision sur France 2. Le match sera aussi commenté en direct et en intégralité à la radio sur RMC et sur le site de RMC Sport.

Les Bleus ont soif de revanche

En Écosse, les Bleus auront soif de revanche, le XV du Chardon ayant remporté les deux derniers duels entre les deux équipes lors des VI Nations. Battus au Stade de France en mars dernier par les Écossais, les coéquipiers de Romain Ntamack ont surtout en mémoire la débâcle de Murrayfield en 2020.

“On s'en souvient très bien. C'est notre plus lourde défaite depuis notre arrivée à la tête de l'équipe. C'était un non-match”, a tranché Fabien Galthié en conférence de presse cette semaine. “On a été renversés par ces Écossais. On n'avait pas trouvé les clés. Cela a surtout été un apprentissage pour nous le staff et pour l'équipe.”

Le XV de France contre l’Écosse: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.