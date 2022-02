Ecosse-France: les Bleus ont retenu les leçons du piège écossais

Le XV de France affronte l’Ecosse samedi (15h15) à Murrayfield lors de la troisième journée du Tournoi des VI Nations. Toujours invaincus en 2022, les Bleus se méfient du XV du Chardon qui reste sur deux succès dans leurs confrontations dans la compétition.

Un XV de France averti en vaut-t-il deux? Ne surtout pas céder à l’excès de confiance et se préparer pour un énorme combat. La donne est simple pour le XV de France avant son voyage à Edimbourg pendant le week-end. Battus par le XV du Chardon en 2020 et 2021 dans le Tournoi des VI Nations, les Bleus de Fabien Galthié veulent se servir de leurs échecs passés pour prendre leur revanche et garder intacts les rêves d’un Grand Chelem. Présent face à la presse ce jeudi à Marcoussis, Paul Willemse a appelé ses partenaires à ne pas laisser impressionner par l’ambiance bouillante de Murrayfield.

"Les supporters adverses c’est mieux que rien et on a déjà joué à huis clos et ça c’est le pire. Là tout le monde sait ce qu’il va arriver sur le terrain avec l’ambiance et les supporters. On est prêts, a expliqué Paul Willemse en conférence de presse. Heureusement que l’on a eu deux grands matchs avec beaucoup de supporters au Stade de France. Ils étaient derrière nous mais on a l’habitude du bruit. On en a quand même parlé pendant la semaine. Il ne faut pas être surpris. Après il ne faut non plus trop en parler afin que cela ne change rien au fait de faire un bon match ou pas. Il faut juste rester calme."

Willemse: "On revient avec beaucoup plus d’expérience"

Privé d’un titre en 2021 en perdant à domicile contre les partenaires de Finn Russell, les Bleus ont aussi subi une lourde défaite en 2020 sur la pelouse de Murrayfield. Dépassés dans tous les domaines, les Bleus avaient été chahutés comme rarement depuis l’arrivée de Fabien Galthié au poste de sélectionneur. Deux revers qui ont servi de leçon aux Bleus si l’on se fie aux mots de Paul Willemse. En deux ans, le groupe tricolore a progressé dans sa découverte du niveau mondial.

"On a des joueurs qui ont beaucoup plus d’expérience qu’il y a deux ans donc ce n’est pas une première fois pour cette équipe. Cela ne sera pas une surprise comme il y a deux ans pour cette équipe, a lancé le deuxième ligne de Montpellier et du XV de France. […] On a beaucoup progressé dans notre chemin. La moyenne est de 20 ou 21 matchs par joueurs dans le groupe. On a un groupe avec beaucoup plus d’expérience qu’il y a deux ans."

Toujours est-il que la France n’a plus gagné à Murrayfield dans le Tournoi des VI Nations depuis 2014. Les derniers matchs contre l’Ecosse ont souvent donné lieu à de belles batailles. Et Paul Willemse de rappeler que face aux Ecossais, il ne fallait jamais se relâcher et faire attention au moindre détail.

"Chaque fois que l’on a perdu contre eux c’était sur des petites erreurs et sur un manque d’expérience ou des fautes sans pression. On revient avec beaucoup plus d’expérience, a encore martelé l’avant tricolore. On a déjà battu de grandes équipe mais on sait que, comme on a perdu deux fois contre eux, cela sera un bon match pour montrer notre progression pendant les deux dernières années."