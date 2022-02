XV de France: "Toucher le sublime en matière d'adversité", Galthié impatient de défier l’Irlande

Le XV de France affronte l’Irlande ce samedi, lors de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Après une victoire poussive contre l’Italie, les Bleus de Fabien Galthié défient la meilleure nation européenne pour un duel au sommet de la planète rugby.

Une finale avant l’heure. Si l’Angleterre s’est ratée en Ecosse lors de la première journée du Tournoi des VI Nations, la France et l’Irlande ont remporté leur premier match, respectivement contre l’Italie (37-10) et le pays de Galles (29-7). Favoris pour le titre, les Bleus et le XV du Trèfle se retrouveront samedi à Saint-Denis sur la pelouse du Stade de France (17h45). Un choc à guichets fermés et aux allures d’immense test, attendu avec impatience par le staff tricolore et Fabien Galthié.

"Cela va être un match de solides. L’Irlande arrive avec une série de victoire, le statut de numéro 1 européen et numéro 3 mondial, a estimé le sélectionneur des Bleus ce jeudi en conférence de presse. C’est le meilleur adversaire européen du moment que l’on reçoit à Paris avec pour ambition, eux comme nous, d’arracher une victoire."

Galthié répond aux petites provocations irlandaises

En milieu de semaine, le deuxième-ligne irlandais James Ryan s’est enthousiasmé sur le public tricolore et l’importance de ce soutien populaire qui pourrait galvaniser les Bleus. Propulsé capitaine du XV du Trèfle après le forfait de Jonathan Sexton, l’avant espère "rendre silencieux" les supporters français présents au Stade de France. Du côté de Fabien Galthié, on a prévu de se servir de telles déclarations pour motiver les joueurs français.

"Ces propos, c’est quelque chose que l’on entend. On va le prendre en compte et cela va être partagé avec le groupe et avec notre équipe, a encore expliqué le technicien à deux jours du match. Sachant que nous, notre objectif, c’est de ne pas réduire le Stade de France au silence mais de vivre l’émotion la plus intense possible avec nos supporters. Vivre le sublime. L’adversaire est sublime, et nous souhaitons jouer un match à ce niveau-là."

"Augmenter le curseur à tous les niveaux"

Parfois brouillons et longtemps trop poussifs face à l’Italie en ouverture du Tournoi de VI Nations, les Bleus vont affronter une équipe irlandaise en pleine bourre et qui reste sur neuf succès consécutifs dont une victoire face à la Nouvelle-Zélande (29-20) en novembre dernier. C’est simple, les protégés de l’Anglais Andy Farrell n’ont plus perdu depuis l’exploit du XV de France à Dublin en février 2021 (13-15). Fabien Galthié le sait, cette affiche contre l’Irlande constitue un sommet du rugby mondial.

"Oui, clairement oui on va toucher les sommets et toucher le sublime en matière d'adversité. Cela va monter haut, a conclu le patron du staff tricolore. L’adversaire est numéro 3 mondial et invaincu depuis longtemps avec une longue série de victoires. Quand on lit les commentaires à son sujet, l'adversaire est plutôt admiré par les suiveurs du rugby. Cela nous amène à les affronter en étant dans l'obligation et surtout avec la volonté et la conviction d'augmenter le curseur à tous les niveaux. Le sommet, il est pour samedi."