VI Nations: après le Grand Chelem, les Bleus ont déjà un oeil sur la Coupe du monde 2023

Le XV de France a signé un splendide Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations, conclu par une victoire contre l'Angleterre (25-13) ce samedi au Stade France. Antoine Dupont l'a lui-même reconnu juste après le match: les regards se tournent vite vers la Coupe du monde 2023.

Un objectif atteint, un autre en ligne de mire. Le XV de France a bouclé son premier Grand Chelem depuis 12 ans dans le Tournoi des VI Nations, performance conclue ce samedi par une victoire face à l'éternel rival anglais (25-13) au Stade de France. Mais à peine le trophée soulevé, les Bleus ont d'autres rêves en tête.

Le président de la République Emmanuel Macron l'a lui-même évoqué dans son message de félicitations adressé à l'équipe de Fabien Galthié: "Après 12 ans d’attente, nos Bleus réalisent l’exploit du grand chelem face à l’Angleterre. Une nouvelle page du rugby s’écrit ce soir. Bravo à toute l’équipe ! Rendez-vous en 2023… en France!"

Mais le chef de l'Etat n'est pas le seul à y penser. Le capitaine des Bleus, Antoine Dupont, ne se cache pas: la Coupe du monde 2023 qui s'annonce, et qui aura lieu en France, est dans les têtes. Ou du moins le sera après quelques festivités pour célébrer le Grand Chelem.

"2023? On l'a tous dans un coin de la tête"

"C'était notre troisième tournoi ensemble, on finit deux fois deuxième. C'est incroyable, on sait combien cette compétition est dure et comme le public l'attendait. On repense aux sacrifices, aux entraînements, à ce qu'on a enduré. 2023? Cela commencera demain peut-être (sourire), on l'a tous dans un coin de la tête. Cette équipe est très ambitieuse et se donne les moyens de l'être", confie le Toulousain sur la pelouse à France 2. Avant cela, les Bleus ont bien mérité une petite virée festive.