France-Galles: Galthié ne veut pas polémiquer sur l'arbitre d'origine galloise

Le duel crucial du Tournoi des VI Nations entre la France et le pays de Galles, samedi, sera arbitré par Luke Pearce. Un arbitre anglais... d'origine galloise. Mais pour Fabien Galthié, l'heure n'est pas à la polémique.

Il n'a que 33 ans mais est déjà l'un des arbitres les plus respectés dans le monde du rugby. Une référence, une pointure. Luke Pearce sera au sifflet ce samedi pour la rencontre entre le XV de France et les Gallois (21h), un choc décisif pour la victoire finale dans le Tournoi des VI nations. Un match particulier pour lui? S'il a la nationalité anglaise, Luke Pearce est né à Pontypool, au pays de Galles. Suffisant pour que certains internautes ou supporters s'interrogent sur la pertinence de lui confier l'arbitrage d'une telle rencontre.

"Nous allons l'aider"

Interrogé à ce sujet par un journaliste après avoir dévoilé ce jeudi sa composition d'équipe, Fabien Galthié n'a pas voulu entrer dans une quelconque polémique. "Nous avons beaucoup travaillé sur lui et avec lui avec Jérôme Garcès (arbitre international et actuel membre du staff des Bleus, ndlr). Nous avons à nouveau un rendez-vous avec lui vendredi, avec quelques leaders de notre équipe. Nous allons continuer à essayer de collaborer, à comprendre, à l'aider à structurer et arbitrer son match. Même s'il est Gallois de naissance ou justement parce qu'il est Gallois de naissance", a insisté le sélectionneur de l'équipe de France.

Luke Pearce a déjà arbitré les Bleus dans le Tournoi cette année. C'était le 14 février à Dublin et les camarades d'Antoine Dupont avaient dominé l'Irlande au terme d'un gros combat (15-13). Un bon souvenir, donc. Avant cela, Luke Pearce a notamment été choisi par Wolrld Rugby pour officier lors de la Coupe du monde 2019 et en fin d'année dernière durant l'Autumn Nations Cup.