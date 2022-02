VI Nations: gros coup dur pour l'Irlande, privée de Sexton pour affronter le XV de France

L'Irlande se déplace au XV de France samedi, pour la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Et devra composer sans son emblématique capitaine Jonathan Sexton, blessé et forfait face aux Bleus.

L'emblématique capitaine de l'équipe de rugby d'Irlande, Johnny Sexton, qui s'est blessé aux ischio-jambiers à l'entraînement, est forfait pour le match du Tournoi des VI nations contre la France samedi au Stade de France, a annoncé ce jeudi la Fédération irlandaise (IRFU). "Le capitaine irlandais Johnny Sexton a dû déclarer forfait à cause d'une blessure aux ischio-jambiers survenue hier (mercredi) à l'entraînement", précise l'IRFU dans son communiqué.

L'ouvreur de 36 ans aux 102 sélections sera suppléé par Joey Carbery. Son absence est un coup dur pour le XV irlandais, large vainqueur du pays de Galles lors de la 1re journée du tournoi (29-7).

"Un modèle de longévité"

Jonathan Sexton est "un modèle de longévité, l'un des meilleurs ouvreurs de l'histoire du rugby international", avait affirmé mercredi le demi d'ouverture du XV de France Romain Ntamack. "Quand on a travaillé sur ce match, c'était avec Johnny au poste d'ouverture sur les animations irlandaises. Il menait le jeu contre le pays de Galles ou la Nouvelle-Zélande, a précisé le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié ce jeudi. On avait rencontré Joey Carbery l'an dernier. C'est un joueur qu'on connaît. On pense que cette équipe d'Irlande est très structurée, avec un plan de jeu posé, on imagine qu'ils vont rester sur le même fond de jeu défensif et offensif malgré l'absence de Johnny Sexton, avec sûrement des petits aménagements."

Le deuxième ligne James Ryan, coéquipier de Sexton dans l'équipe du Leinster, assumera contre le XV de France le rôle de capitaine du XV au Trèfle. Ce changement forcé est le seul apporté au XV d'Irlande de départ qui viendra affronter les Bleus au Stade de France, dans le match au sommet de cette 2e journée du Tournoi entre les deux premiers. Les seuls autres changements concernent le banc des remplaçants, où apparaissent le deuxième-ligne Iain Henderson, le centre Robbie Henshaw et l'ouvreur Jack Carty.

Composition de l'équipe d'Irlande: Keenan - Conway, Ringrose, Aki, Hansen - (o) Carbery, (m) Gibson-Park - van der Flier, Conan, Doris - Ryan, Beirne - Furlong, Porter, Kelleher

Remplaçants: Sheehan, Healy, Bealham,Henderson, O'Mahony, Murray, Carty, Henshaw