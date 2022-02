XV de France: la compo pour affronter l’Irlande avec deux changements, Moefana titulaire

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a dévoilé la composition de l’équipe pour la réception de l’Irlande, samedi (17h45) au Stade de France dans le Tournoi des VI Nations. Comme attendu, Yoram Moefana est aligné au centre à la place de Jonathan Danty.

Comme annoncé par RMC Sport, le staff du XV de France a opéré deux retouches dans la composition d’équipe pour la réception de l’Irlande, samedi (17h45) au Stade de France, dans le cadre de la deuxième journée du Tournoi des VI Nations. Yoram Moefana a ainsi été choisi pour remplacer Jonathan Danty (blessé à la cheville) au centre. Entré en jeu lors de la victoire face à l’Italie dimanche, il sera associé à Gaël Fickou. Il a été préféré à Virimi Vakatawa, qui ne figure pas sur la feuille de match.

Le reste les lignes arrières a été reconduit avec l’inamovible charnière Ntamack-Dupont, l’arrière buteur Mevlyn Jaminet et les ailiers Damian Penaud et Gabin Villière en feu face aux Italiens. Le staff a, en revanche, légèrement modifié ses lignes avants avec la titularisation de Français Cros en troisième ligne. Le Toulousain prend la place de Dylan Cretin, remplaçant. Cameron Woki a, lui, de nouveau été reconduit en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse. Le troisième ligne s’installe à ce poste au détriment notamment de Bernard Le Roux, qui n’apparaît pas dans le groupe.

"Je me suis senti très bien à ce poste la semaine dernière, avouait le joueur de l’UBB mercredi. Je n'ai pas manqué de repères, j'ai été très bien accompagné par le staff et les joueurs sur les phases de conquête donc ça s'est plutôt bien passé. Cela me fait du bien, ça me permet d'avoir un autre jeu, d'être plus dur. On s'attend à un gros combat devant samedi, que ce soit dans les mauls ou à la mêlée. Il faudra essayer de rivaliser dans ces domaines-là sinon on ne pourra pas gagner."

C’est aussi pour cela que le staff a légèrement modifié son pack avec François Cros aux côtés de de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. Matthieu Jalibert est, lui, de nouveau absent. L’ouvreur de l’UBB s’est de nouveau blessé à une cuisse en ce début de semaine. Victime d’une petite déchirure, il devrait être indisponible environ deux semaines.

La compo du XV de France face à l’Irlande

Jaminet - Penaud, Moefana, Fickou, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants: Mauvaka, Gros, Bamba, R.Taofifenua, Flament, Cretin, Lucu, Ramos