France-Écosse: les Bleus se relancent dans le VI Nations au terme d’un gros combat au Stade de France

Le XV de France s’est imposé face à l’Écosse, ce dimanche au Stade de France, lors de la troisième journée du Tournoi des VI nations (32-21). Au terme d’un match ouvert et disputé, marqué par deux exclusions précoces, les Bleus ont renoué avec le succès devant leur public, deux semaines après leur revers en Irlande.

Au bout de l’effort. Le XV de France a décroché la victoire face à l’Écosse, ce dimanche, lors de la troisième journée du Tournoi des VI nations (32-21). Sur la pelouse du Stade de France, balayée par un soleil hivernal, les Bleus ont dû s’employer pour venir à bout d’un XV du Chardon combatif et opiniâtre. Gaël Fickou a inscrit l’essai de la gagne en toute fin de match pour cette 100e affiche entre les deux pays.

De quoi offrir le bonus offensif aux joueurs de Fabien Galthié. Deux semaines après leur défaite en Irlande (32-19), ils ont parfaitement entamé leur premier match à domicile dans la compétition, en menant rapidement au score grâce trois essais avant la pause, signés Romain Ntamack (5e), Ethan Dumortier (8e) et Thomas Ramos (19e).

La deuxième exclusion d’Haouas

La rencontre s’est joué à quatorze contre quatorze après les exclusions précoces de Grant Gilchrist, le deuxième ligne d’Edimbourg (7e), et de Mohamed Haouas, le pilier de Montpellier, auteur d’un coup de tête sur Ben White (12e) et expulsé pour la deuxième fois de sa carrière internationale (une première chez les Bleus). Au retour des vestiaires, les Écossais ont relevé la tête, jusqu’à faire douter les Français après deux essais d’Huw Jones (25e, 48e) et un de Finn Russell (68e).

Les Britanniques, invaincus dans ce Tournoi, ont poussé jusqu’au bout pour tenter d’arracher un nouveau succès. Mais les Français sont restés solides et concentrés. "Il y a du mieux, a réagi Fickou sur France 2. On a mis énormément d’intensité. On a bien défendu et on n’a rien lâché. Il faut rester là-dessus et continuer comme ça."

"On voulait se relever", savoure Galthié

Même satisfaction chez Galthié: "Le thème, c’était tomber et se relever. Le match, ça a été ça. On voulait se relever, on l’a fait, avec le bonus offensif et un scénario difficile. Je suis très heureux pour nos supporters. Eux aussi sont tombés et ils se relèvent avec nous."

Grâce à ce résultat, les Bleus, vainqueurs du Tournoi l'an passé, restent en lice pour conserver le titre. A deux journées de la fin, ils sont provisoirement quatrièmes du classement, à égalité de points avec l’Écosse (deuxième) et l’Angleterre (troisième). A cinq unités de l’Irlande, qui est en tête. De quoi s’attendre à un choc disputé lors de la prochaine journée dans l’antre des Anglais, le 11 mars à Tiwckenham (17h45).