XV de France: Dupont a quitté Capbreton pour raisons familiales, Couilloud appelé

Le capitaine du quinze de France, Antoine Dupont, a dû quitter ses coéquipiers ce jeudi pour se rendre auprès de sa famille. Le Lyonnais Baptiste Couilloud a du coup rejoint les Bleus.

Antoine Dupont a dû laisser les Bleus qui préparent le match face à l’Italie à Capbreton. Pour raisons familiales, le capitaine est retourné chez lui et loupera les séances de vendredi et samedi. Il sera de retour dimanche soir, jour où les joueurs seront en repos. Pour le remplacer, le Lyonnais Baptiste Couilloud a été appelé. Blessé précédemment aux cervicales, Couilloud (25 ans, 11 sélections), troisième demi de mêlée dans la hiérarchie derrière Dupont et Lucu au moment du Grand Chelem est de nouveau apte et s’entraînera dès demain.

Des absences au poste de demi de mêlée

Mais il pourrait prolonger son séjour dans les Landes avec la récente blessure de Léo Coly. Le Montpelliérain a été victime d’une déchirure mardi dernier lors d’une séance. Il sera absent entre 4 et 6 semaines. De ce fait, Couilloud fait figure de remplaçant idéal.

Mercredi, Fabien Galthié et son staff ont livré la liste des quatorze joueurs libérés pour évoluer ce week-end en Top 14 avec leurs clubs respectifs. Outre le blessé Léo Coly, on retrouve dans cette liste Bécognée, Boudehent, Camara, Chalureau, Cretin, Cros, Jolmes, Priso, Barassi, Bielle-Biarrey, Gailleton, Hastoy et Lebel.