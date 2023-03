VI Nations: pourquoi le XV de France peut encore croire au titre après son festival en Angleterre

Large vainqueur (53-10) de l'Angleterre samedi à Twickenham, le XV de France peut encore espérer réaliser le doublé dans le Tournoi des VI Nations. Un scénario favorable ce dimanche entre l'Ecosse et l'Irlande aiderait un peu plus les Bleus.

Fabien Galthié et ses joueurs supporteront sans aucun doute l'Ecosse ce dimanche. Dans son antre de Murrayfield Stadium, à 16h, le XV du Chardon recevra l'Irlande pour un match déterminant en vue du sacre final dans le Tournoi des VI Nations. Relancé samedi avec sa victoire historique à Twickenham face à l'Angleterre (53-10), le XV de France peut encore y croire.

Avant ce succès face au XV de la Rose, Fabien Galthié avait prévenu que son équipe ne laisserait pas son titre aussi facilement. Parole a été ainsi tenue au vu de la démonstration réalisée par Antoine Dupont et sa bande, auteurs de sept essais au total. Jamais l'Angleterre n'avait concédé un revers aussi cinglant à domicile.

La France a par conséquent soigné sa différence (+46 au total) pour s'installer à la deuxième position du classement, avec 15 unités, soit à hauteur du XV du Trèfle (+51). Les Bleus pourraient même prendre la tête du classement avant la dernière journée dans un scénario idéal pour eux ce dimanche entre l'Ecosse et l'Irlande.

L'Irlande a l'avantage

Pour cela, il faudrait donc que Jonathan Sexton et ses compatriotes perdent d'au moins six points (même sept pour ne pas prendre le bonus défensif) et que l'Ecosse s'impose avec une marge ne dépassant pas 23 points. Réalisant un parcours sans faute jusqu'ici, à l'image de sa victoire face aux Bleus, l'Irlande a toutefois son destin entre les mains. Une victoire la rapprocherait un peu plus du titre, qui lui échappe depuis 2018.

Samedi prochain (15h45), le XV de France recevra le pays de Galles au Stade de France, quelques heures avant (18h) le match opposant l'Irlande à l'Angleterre. Par ailleurs, l'Ecosse, qui peut donc toujours prétendre au titre, commencera la journée (13h30) chez elle face à l'Italie.

Une certitude: c'est actuellement un match à trois qui s'annonce pour la victoire finale dans le VI Nations. Celui-ci se renforcerait avec un succès de l'Ecosse ce dimanche, ou se limiterait en cas de revers du XV du Chardon à un duel entre l'Irlande et la France, avec un net désavantage pour les Bleus.

Classement avant Ecosse-Irlande:

1. Irlande, 15 pts (+51), 3 matchs joués



2. France, 15 pts (+46), 4 matchs joués



3. Ecosse, 10 pts (+23), 3 matchs joués



4. Angleterre, 10 pts (-22), 4 matchs joués



5. Pays de Galles, 5 pts (-50), 4 matchs joués



6. Italie, 1 pt (-48), 4 matchs joués

Programme de la 5e et dernière journée

Samedi 18 mars



(13h30) Ecosse - Italie



(15h45) France - Pays de Galles



(18h00) Irlande - Angleterre

NDLR: Victoire = 4 pts; nul = 2 pts; défaite = 0 pt; 1 pt de bonus pour 4 essais ou plus, 1 pt de bonus pour une défaite de 7 points ou moins; 3 pts de bonus pour le Grand Chelem (cinq victoires).



Les nations à égalité sont départagées à la différence de points générale, puis le nombre d'essais inscrits sur l'ensemble des rencontres. Si l'égalité persiste, elles sont classées ex aequo.