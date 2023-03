Angleterre-France: une "guillotine", un "TGV français" face aux "Misérables"... La presse britannique choquée par "l'humiliation historique"

Le XV de France a largement battu (53-10) l'Angleterre à Twickenham samedi lors du Tournoi des VI Nations. Ce dimanche, la presse britannique s'inquiète pour son XV de la Rose, qui a subi une "humiliation historique".

Une "humiliation". C'est ainsi qu'a été perçue, par les médias britanniques, la défaite de l'Angleterre face à la France (53-10) ce samedi, lors du Tournoi des VI Nations. Avant la rencontre, le XV de France restait sur une série de huit défaites à Twickenham, attendant une victoire depuis 2005 face à son meilleur ennemi. Celle-ci a été éclatante et a montré la "dure réalité" de niveau entre les deux équipes, comme l'a noté le nouveau sélectionneur anglais Steve Borthwick.

"Le TGV français a tout écrasé sur son passage"

Si les quotidiens britanniques ont privilégié leur Une ce dimanche à la mise à l'écart de Gary Lineker de la mythique émission Match of the Day sur la BBC, la sévère défaite du XV de la Rose agite forcément l'actualité sportive. Avec sept essais marqués par les Bleus, c'est une "humiliation historique" qui est arrivée à l'Angleterre, pour sa plus large défaite à domicile de son histoire.

"Il s'agit d'une guillotine qui tombe de manière brutale et définitive", écrit le Guardian pour qui le "TGV français a tout écrasé sur son passage". "À la fin du match, l'Angleterre était débraillée, battue et humiliée. La France avait transformé Marcus Smith et ses coéquipiers en Les Misérables", écrit de son côté le Daily Mail.

Titulaire à l'ouverture en lieu et place de l'habituel capitaine Owen Farrell, Marcus Smith a été dépassé comme ses coéquipiers. "Pauvre Smith. Il peut mettre du temps à s'en remettre, juge le Daily Mail. Cette défaite n'est pas de sa faute, l'Angleterre a été dépassée dans tous les domaines." De l'autre côté, la "classe mondiale" d'Antoine Dupont a été saluée par la BBC ou le Sun, qui note le "brio du génie" du Stade toulousain.

Une grande inquiétude avant le déplacement en Irlande

En France, L'Equipe titre "God Save the Kings" en référence à l'hymne anglais, un peu modifié pour célébrer cette large victoire. Le Parisien met Thibaud Flament à l'honneur, auteur de deux essais, pour féliciter un succès "historique", souligné par le même terme par la Dépêche du Midi.

Samedi prochain (18h), l'Angleterre disputera son dernier match dans ce Tournoi des VI Nations en Irlande. "Le pire est à venir", pour The Independent, s'inquiétant déjà en vue de ce rendez-vous: "Préparez vos calculatrices - sur la base de cette performance, cette défaite 76-0 contre l'Australie lors de la 'tournée infernale' en 1998 pourrait être menacée." De son côté, revigorée par cette victoire, la France terminera la compétition juste avant (samedi à 15h45) par la réception du pays de Galles.