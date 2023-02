VI Nations: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder Italie-France

La première journée du Tournoi des VI Nations 2023 se termine ce dimanche avec le match entre le XV de France, tenant du titre, et l'Italie (16h), à Rome.

C’est à Rome qu’ils ont rendez-vous pour entamer la défense de leur titre. Vainqueurs du dernier Tournoi des VI Nations, les Bleus attaquent l’édition 2023 par une première étape contre l’Italie, ce dimanche (16h). Un match à suivre sur France 2, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’application RMC Sport.

A quelques mois du Mondial 2023 à domicile, Antoine Dupont et sa bande, n°2 mondiaux et invaincus depuis treize matchs, partent évidemment favoris face à la Squadra Azzurra. Même s’il faudra se méfier de cette sélection en nets progrès, qui a remporté la saison dernière son premier match dans le Tournoi depuis 2015 en dominant le pays de Galles à Cardiff (22-21), un regain confirmé par la suite avec une victoire devant l'Australie (28-27) à l'automne.

Galthié se méfie d'un "adversaire sublime"

"Nous avons préparé l'Italie à notre manière, en laissant peu de chance au hasard, en préparant le chaos, les scénarios. Rome, le Stade olympique sublime, les Italiens magnifiques, en reconquête. C'est un adversaire sublime, un défi extraordinaire", a prévenu Fabien Galthié, qui a notamment décidé de faire confiance au jeune Ethan Dumortier (22 ans). Meilleur marqueur d'essais du Top 14, l'ailier de Lyon s’apprête à faire ses grands débuts sous le maillot bleu, en profitant à la fois du forfait de Gabin Villière, touché à une cheville, mais surtout de son excellente forme du moment.

Pour les Bleus, un beau succès, avec le bonus offensif en prime, permettrait de lancer idéalement cette 24e édition du VI nations tout en préparant le prochain déplacement à Dublin, pour y défier le XV du Trèfle, n°1 mondial et tombeur successivement des All Blacks et des champions du monde sud-africains. Impressionnante, l'Irlande n'a fait qu'une bouchée des Gallois samedi (34-10), alors que l'Ecosse a gâché les débuts de Steve Borthwick à la tête de l'Angleterre en allant gagner à Twickenham (29-23).