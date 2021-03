XV de France: Atonio et Vincent de retour avant le pays de Galles

L’encadrement du XV de France a annoncé les retours dans le groupe du pilier Uini Atonio et du centre Arthur Vincent, forfait face à l’Angleterre, pour la préparation du match face au pays de Galles, samedi.

Le XV de France enregistre le retour de deux joueurs, ce lundi pour préparer le match face au pays de Galles, samedi au Stade de France (21h) pour la cinquième et dernière journée du Tournoi des VI Nations. Arthur Vincent et Uini Atonio reviennent à Marcoussis après en avoir été écartés en raison de leurs tests positifs au coronavirus. Le centre montpelliérain avait été déclaré positif le 21 février et n’avait pas été retenu dans le groupe pour l’Angleterre, puisqu’il était toujours symptomatique au moment de la convocation de Fabien Galtié et son staff.

Quid de Bernard Le Roux?

C’était également le cas du pilier rochelais, testé positif le 25 février. Les deux hommes sont donc bien remis et prennent place de Wilfrid Hounkpatin (0 sélection, Castres Olympique) et Jonathan Danty (6 sélections, Stade Français) libérés dans leurs clubs respectifs. Le communiqué de la Fédération française de rugby (FFR) ne donne en revanche pas de nouvelles du deuxième ligne, Bernard Le Roux.

Le deuxième ligne avait déclaré forfait pour l’Angleterre en raison d’une élongation à cuisse. La communication du XV de France n’infirme pas, ni ne confirme son retour pour affronter le pays de Galles. En son absence, Romain Taofifenua avait été associé à Paul Willemse en deuxième ligne.

Après deux victoires en Italie (10-50) et en Irlande (13-15), les hommes de Fabien Galthié ont subi une cruelle défaite en Angleterre (23-20), samedi à Twickenham dans les dernières minutes de la rencontre. S’ils ne peuvent plus viser le Grand Chelem, une victoire dans le Tournoi des VI Nations est encore possible. Ils viseront pour cela un succès contre le XV du Poireau, seule équipe encore invaincue dans la compétitions (quatre victoires en autant de matchs).

Les Bleus auront encore un match à jouer face à l’Ecosse. Prévue le 28 février dernier, la rencontre avait été reportée en raison d’une explosion des cas des coronavirus dans les rangs français (12 joueurs, ainsi que plusieurs membres du staff, dont le sélectionneur Fabien Galthié). La date du report n’a pas encore été fixée. Cela pourrait être le 25 mars.