XV de France: une arrivée en ordre dispersé à Marcoussis pour lutter contre le Covid-19

Les 31 joueurs sélectionnés pour le match contre l’Ecosse, dimanche (16h), arriveront en ordre dispersé ce dimanche à Marcoussis.



Ce ne sera pas un jour comme les autres à Marcoussis. Une semaine avant d’affronter l’Ecosse au Stade de France, pour la 3eme journée du Tournoi des VI Nations, les Bleus sont réunis ce dimanche à Marcoussis. Mais pas vraiment comme d’habitude. Charles Ollivon et ses partenaires arriveront en ordre dispersé. Tout a été fait pour qu’ils ne se croisent pas au Centre National du Rugby. Habituellement, les joueurs issus des mêmes clubs débarquent ensemble. Cette fois, chacun empruntera un taxi différent pour regagner Marcoussis de manière échelonnée. "L’idée est qu’ils arrivent sans se côtoyer", nous dit-on.

Des tests à l'arrivée des joueurs

Ensuite, direction la chambre, là aussi individualisée qu’ils avaient quittée mercredi pour ceux qui avaient joué le match en Irlande la semaine dernière. Ce sera ensuite le moment attendu du test PCR après les neufs cas déjà déclarés, quatre pour le staff dont Fabien Galthié et cinq chez les joueurs (Dupont, Villière, Haouas, Vincent et Marchand). "Ils passeront un par un à des heures bien définies avant de retourner dans leurs chambres et d’attendre les résultats." Avec forcément une certaine anxiété.



En guise de dîner, un plateau repas leur sera servi dans leur chambre. La soirée pourrait être longue à Marcoussis avant le verdict sans doute tôt lundi matin. Il sera alors temps de se rendre sur le terrain d’entraînement pour se dégourdir les jambes et débuter la préparation du match. Mais avec qui? Seuls les tests le diront. Laurent Labit, en charge des lignes arrières, Shaun Edwards, le responsable de la défense, et Thibault Giroud, en charge de la performance, dirigeront les séances en l’absence des Galthié, Servat et Ghezal. Si bien sûr ils sont testés négatifs…