XV de France : Bernard Laporte n’assistera pas à Irlande-France

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte ne pourra pas suivre Irlande-France, ce dimanche à l’Aviva Stadium de Dublin.

Les autorités irlandaises ne veulent pas prendre le moindre risque. Seule une délégation restreinte du XV de France se rendra à Dublin pour la deuxième journée du Tournoi des VI Nations contre l’Irlande ce dimanche après-midi (16h). Les personnes présentes à l’Aviva Stadium seront extrêmement limitées ce week-end.

Cela vaut pour la presse française, hormis le diffuseur (France 2) qui retransmettra la rencontre, et de très, très rares médias accrédités (seuls deux journalistes français non détenteurs de droits ont obtenu une accréditation et une dérogation de septaine). Cela concerne aussi les dirigeants des fédérations irlandaise et française dans un contexte sanitaire tendu en raison du Covid-19 et un confinement instauré depuis quelques semaines.

Pas d'autorisation de déplacement en Irlande pour Laporte

Ainsi, le président de la FFR Bernard Laporte n’a pas obtenu d’autorisation pour assister au match dans les tribunes et restera donc à Paris. Fabien Galthié et ses joueurs, eux, s’envolent ce vendredi après-midi vers Dublin, avant le traditionnel entrainement du capitaine demain à huis-clos, avant de défier le XV du Trèfle dimanche, toujours sans le moindre spectateur, huit jours après la victoire (50-10) contre l’Italie au Stade Olympique de Rome en ouverture de la compétition.