XV de France: Danty forfait contre l’Irlande, qui pour accompagner Fickou au centre ?

Après le forfait de Jonathan Danty sur blessure, la place de trois-quarts centre au côté de Gaël Fickou, pour le match face à l’Irlande (samedi à 17h45), dans le cadre du Tournoi des VI Nations, devrait se jouer entre Virimi Vakatawa et Yoram Moefana. Avec un avantage pour le Bordelais?

Blessé à la cheville, Jonathan Danty (29 ans) est forfait pour la prochaine rencontre du Tournoi des VI Nations contre l’Irlande, samedi prochain (17h45). Le trois-quarts centre du Stade Rochelais est remplacé dans le groupe des 42 par Léo Berdeu (23 ans), a annoncé la Fédération française de rugby (FFR). Le jeune ouvreur du Lou, capable de jouer au centre, ne compte aucune sélection avec les Bleus, et ne devrait donc pas honorer sa première cape avec le maillot siglé du coq face au XV de Trèfle.

La place au côté de Gaël Fickou devrait elle se jouer entre le Bordelais Yoram Moefana et le Racingman Virimi Vakatawa. Présent au sein des 23 contre l’Italie, le premier est entré en jeu en fin de match, tandis que le second affrontait Brive avec le Racing 92, en Top 14. Absent en novembre et longtemps décevant avec son club cette saison, Virimi Vakatawa était un homme de base des deux premières années du mandat de Galthié, mais il a désormais une place à reconquérir.

Le génie Vakatawa doit retrouver sa magie

"Virimi est comme tous les individus. Il a beaucoup donné. On l’a rappelé pendant la préparation à la Coupe de monde, à Nice. Il était à Saint-Lary en stage avec le Racing. Là, il a démarré deux années extraordinaires. La Coupe du monde, le Tournoi 2020, l’Automn Nations Cup… Puis il a été touché au genou, s’est blessé à plusieurs reprises. Il a marqué le pas", listait Fabien Galthié pour défendre son joueur.

"Gaël (Fickou) et Jonathan (Danty) ont un temps d'avance sur lui, appuyait Laurent Labit fin janvier. Yoram Moefana fait aussi des grosses performances avec Bordeaux et chaque fois qu'il est avec nous, il est performant aussi. C'est la règle du jeu et Virimi le sait. On espère le remettre sur les rails et on verra au fur et à mesure des semaines quel est son niveau." Considéré comme l’un des meilleurs centres du monde, Vakatawa doit retrouver de sa magie s’il espère postuler. Car il semblerait que le jeune Moefana lui soit passé devant dans la hiérarchie.