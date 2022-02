France-Italie: le message d'alerte de Dupont après la victoire des Bleus

Le XV de France a débuté son Tournoi des VI Nations par une victoire face à l’Italie, ce dimanche au Stade de France. Avec le bonus offensif (37-10). Mais son capitaine, Antoine Dupont, n’est pas totalement satisfait par la prestation de son équipe, qui recevra l’Irlande le week-end prochain.

Un succès pour lancer l’aventure. Le XV de France s’est imposé face à l’Italie, ce dimanche, lors de la première journée du Tournoi des VI nations (37-10). Dans un Stade de France balayé par le vent et la pluie, les Bleus l’ont emporté avec le bonus offensif grâce à une conquête impeccable, cinq essais (dont trois de Gabin Villière) et une grosse troisième ligne. Mais ils ont aussi affiché quelques lacunes sur le gazon de Saint-Denis.

"On l’a bien vu, on a fait beaucoup d’erreurs. Beaucoup de maladresse, avec des conditions compliquées, a estimé le capitaine Antoine Dupont sur France 2. On a été trop approximatifs dans toutes les zones du terrain. On leur a donné beaucoup de choses faciles, beaucoup de pénalités, des en-avant dans notre camp. Il faut surtout rectifier ça, être plus sérieux et plus propres."

"On a fait un peu trop de fautes"

Un constat partagé par Julien Marchand. "Le petit bémol, c’est un peu d’indiscipline, note le talonneur du Stade Toulousain. Je pense qu’on a fait un peu trop de fautes, notamment des hors-jeux. Ce sont des fautes qu’il ne faudra pas reproduire tout au long du tournoi, parce qu’elles vont permettre aux équipes en face d’engranger des points."

D’autant que la prochaine nation à se présenter sur le chemin des Bleus n’est autre que l’Irlande. Avec une opposition d’un calibre nettement supérieur, samedi prochain au Stade de France (17h45). "On sait que c’est un gros morceau, sûrement le favori de ce Tournoi, qui a montré toute sa sérénité face au pays de Galles (29-7). On sait à quoi s’attendre", conclut Dupont. Les hommes de Fabien Galthié ont désormais une semaine pour préparer au mieux ce choc face au XV du Trèfle.