XV de France: Jaminet explique ce que les Bleus devront régler contre l'Irlande

L'arrière des Bleus Melvyn Jaminet, très lucide sur sa propre prestation et celle des Bleus, contre l'Italie (37-10), a suggéré quelques pistes d'amélioration à explorer en vue du prochain match contre l'Irlande, samedi prochain (17h45).

Encore en rodage, le XV de France a lancé son Tournoi des VI Nations par une large (37-10) mais poussive victoire contre l’Italie ce dimanche, au Stade de France. Longtemps brouillon et laborieux, le XV de France a mis du temps à prendre la mesure de son adversaire, plus coriace qu’imaginé. "Dans le vestiaire avant le match, on s’était dit que ce serait l’une des mi-temps les plus dures du tournoi", a pourtant expliqué le troisième ligne Grégory Alldritt, omniprésent dans le combat. Et il y en aura eu face à de valeureux italiens.

La pluie diluvienne n’a pas arrangé les affaires des coéquipiers de Romain Ntamack, avec des options de jeu plus réduites en première période. Fébriles et maladroits, souvent pénalisés au sol, les Français ont complètement déjoué. "C’est un point qu’il faut améliorer, a reconnu Alldritt. Tout le monde veut se donner à 300%. Peut-être un peu plus de lucidité pour les prochains matchs parce que je pense qu’on a fait autour de 14 fautes. C’est beaucoup pour un match international, mais je ne suis pas inquiet. On va rectifier ça très vite."

Un "sentiment d'inachevé" pour Jaminet

Contre l’Irlande, qui a surclassé le pays de Galles samedi, certaines imprécisions pourraient se payer au prix fort si elles sont reproduites, la semaine prochaine. "Contre les Irlandais il va falloir qu’on arrive à plus tenir les ballons, ce qu’on avait réussi à faire contre les Blacks, et puis tenir l’intensité pendant 80 minutes, a estimé l’arrière des Bleus Melvyn Jaminet. On sait que ça va être primordial. On sait qu’ils ne lâchent rien du début à la fin. Ce sont tous ces petits détails qui feront qu’on pourra se donner une chance de l’emporter."

En attendant de pouvoir rectifier les erreurs commises, de procéder aux ajustements nécessaires, c’est "un sentiment d’inachevé" qui dominait dans l’esprit de Mevyn Jaminet: "On a fait énormément de fautes, on a eu du mal à mettre notre jeu en place, on est beaucoup à avoir été en manque de matchs ces derniers temps. Le fait d’avoir disputé ce match va nous remettre dans le bain. Il n’y a que du positif qui arrive. Ce qu’il faut régler ce sont toutes ces fautes à répétition. On a fait énormément de fautes cet après-midi. Il faut aussi régler ces petites imprécisions." Comme quoi, rien n’est jamais acquis. Victorieux des All Blacks en novembre, Fabien Galthié et ses hommes ont encore du pain sur la planche.