XV de France: la grosse émotion de Dulin après la victoire en Irlande

Marqué par les années noires de l’équipe de France, dont il a été longtemps écarté avant d’y briller à nouveau sous les ordres de Fabien Galthié, Brice Dulin a craqué à l’issue du succès arraché en Irlande ce dimanche, dans le Tournoi des VI Nations.

Dix ans, c’est trop long, surtout à l’échelle d’une vie de sportif de haut niveau. Le XV de France ne s’était plus imposé en Irlande depuis 2011. Et entre ces deux victoires, les Bleus du rugby ont vécu un paquet de désillusions. C’est un peu comme Brice Dulin, finalement, qui revient lui aussi de loin, sous le maillot siglé du coq (il est revenu en novembre 2020, après trois ans d'absence).

Remarquable à Dublin (victoire 15-13) où il a été désigné homme du match ce dimanche, Dulin a confirmé qu’il était en pleine renaissance depuis plusieurs mois, aussi bien sous les couleurs rochelaises en Top 14, qu’avec les Bleus, sur la scène internationale, où il s’affirme comme l’indiscutable titulaire à l’arrière.

"Les années en sélection, ça n'a pas toujours été rose"

La victoire arrachée au forceps au terme d’une séquence d’héroïsme en défense, alors que les Bleus étaient sous la menace d’une ultime pénalité qui aurait pu leur coûter cher, a suscité chez Brice Dulin une vive émotion. L’arrière a fondu en larmes, s'écroulant sur la pelouse de l'Aviva Stadium après avoir tapé le coup de pied de la délivrance.

"C’est tout, tout… Le parcours, le match, a-t-il expliqué au micro de France Télévisions. Ce sont des bonheurs qu’on aime avoir, qui sont rares. C’est tout le travail qu’on effectue depuis deux semaines, le groupe depuis un an et demi et plus. C’est tout ça qui est superbe. Les années en sélection, ça n’a pas toujours été rose, là on savoure, c’est une étape supplémentaire. On est loin d’être au bout, satisfait, rassasié, mais voilà, ça fait du bien. Étape par étape, on va construire tout ça."