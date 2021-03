XV de France: vers un report le 25 mars pour France-Ecosse

La date du 25 mars pourrait être retenue pour disputer le match France-Ecosse du Tournoi des VI Nations, reporté la semaine passée à la suite de l’apparition d’un cluster au Covid-19 au sein du XV de France.

Le match reporté entre la France et l’Ecosse, dans le Tournoi des VI Nations, devrait être reporté à la fin du mois de mars. La date retenue pourrait être celle du jeudi 25 mars, car jugée la plus acceptable par les clubs du Top 14, lesquels ont parfois l’impression de payer les pots cassés. C'est ce qui ressort des nouvelles discussions entre la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Fédération française de rugby (FFR) de ce lundi.

L'Ecosse aura son mot à dire

Cela entraînerait un doublon de plus avec le Top 14 dans le calendrier puisque la 20e journée de championnat se déroulera les 26 et 27 mars. Certains clubs auraient préféré que la rencontre soit disputée durant la fenêtre internationale, pourquoi pas le 9 mars, mais c’est bel et bien un report fin mars qui tiendrait désormais la corde. Les discussions vont se poursuivre mardi avant que le Comité des VI Nations ne tranche.

La Fédération écossaise de rugby aura bien sûr son mot à dire concernant cette décision. Le XV du Chardon ne serait pas contre cette date, à condition toutefois de pouvoir jouer avec ses meilleurs éléments, notamment des internationaux qui évoluent en Angleterre. Une cascade de contaminations au Covid-19 au sein du XV de France a entraîné jeudi dernier le report de la rencontre initialement prévue dimanche.