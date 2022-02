France-Irlande: "On les a bien accueillis", la réponse souriante de Galthié aux Irlandais après la victoire

Victorieux de l'Irlande ce samedi au Stade de France (30-24), le XV de France savoure plainement son deuxième succès dans le Tournoi des VI nations.

Une victoire au courage. Une semaine après sa victoire face à l’Italie en ouverture du Tournoi des VI Nations, l’équipe de France a signé une deuxième victoire de rang en se payant l’Irlande 30-24 grâce à deux essais d’Antoine Dupont (2e) et Cyril Baille (54e) et à la botte de Melvyn Jaminet (20 points). Un succès savouré devant 80.000 personnes au Stade de France.

"Cela a été dur, un adversaire coriace. On n'a pas été surpris mais il a fallu aller chercher ce match avec tout ce qu'on avait, avec une belle victoire. On a eu un moment de flottement mais les finisseurs nous ont apporté leur énergie et on finit fort. C'était chaud. Mais on les a bien accueillis! On va récupérer, on se déplace deux fois", a souligné Fabien Galthié au micro de France 2 après le match.

Un véritable bras de fer

Malgré un trou d'air au début de la seconde période, les Bleus ont su faire le dos rond et repartir de l'avant pour sécuriser ce deuxième succès consécutif. "On savait qu'on devait élever notre niveau de jeu. Il n'y avait pas d'inquiétude, on était pressés. On a un petit trou d'air en début de deuxième période mais l'envie était là. Un peu plus de consistance nous aurait permis d'être plus tranquille mais on ne va pas faire la fine bouche", a complété le capitaine Antoine Dupont sur France 2.

Leader du Tournoi et désormais troisième nation mondiale aux dépens de leur adversaire du jour, le XV de France peut toujours rêver d’une victoire finale (la première depuis 2010), voire d’un Grand Chelem. Avec neuf points et deux succès dans l'escarcelle, les coéquipiers de Grégory Aldritt ont désormais rendez-vous avec l'Ecosse dans deux semaines à Murrayfield, pour une nouvelle affiche qui s'annonce bouillante.