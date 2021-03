XV de France: Willemse auditionné mardi après son carton rouge

Exclu samedi lors de la victoire du XV de France face au pays de Galles (32-30), Paul Willemse sera auditionné ce mardi par la commission de discipline du comité du Tournoi des VI Nations. Le deuxième-ligne des Bleus risque une longue suspension, lui qui ne jouera pas vendredi face à l'Ecosse.

C'est une action qui pourrait écarter Paul Willemse des terrains pendant plusieurs semaines. Expulsé ce samedi lors de la victoire du XV de France face au pays de Galles (32-30) lors du Tournoi des VI Nations, le deuxième ligne des Bleus est visé par une audience disciplinaire, qui aura lieu ce mardi.

En cause: Paul Willemse a écopé d'un carton rouge pour une sorte de fourchette sur Wyn Jones. Après la partie, le joueur de Montpellier était défendu par son sélectionneur. "Je pense qu'il ne mérite pas une lourde sanction, a évoqué Fabien Galthié en conférence de presse. Je pense qu'il mérite de la clémence. Quand on regarde les images en long, en large et en travers, pour moi, il n'y a pas de contact, ou le contact est minime et surtout pas volontaire."

Une lourde suspension pour Willemse?

C'est désormais à la commission de discipline du comité du Tournoi des VI Nations de trancher. "Un joueur ne doit pas maltraiter physiquement ou verbalement qui que ce soit, explique le communiqué de presse pour justifier l'audience disciplinaire de Willemse. Une agression physique comprend notamment, mais pas exclusivement, mordre, donner un coup de poing, entrer en contact avec l'oeil, les yeux ou la zone oculaire, frapper à l'aide de quelque partie que ce soit du bras, de l'épaule, de la tête ou des genoux, piétiner, faire un croche-pied ou donner un coup de pied."

Malgré ce déblayage effectué par Willemse à la 67e minute réduisant à 14 ses coéquipiers, l'équipe de France s'est imposée, renversant le pays de Galles dans les trois dernières minutes de la partie grâce à deux essais successifs d'Ollivon et Dulin. De quoi se donner l'opportunité de remporter ce Tournoi des VI Nations, en cas de victoire face à l'Ecosse sur une marge de 21 points et de bonus offensif, ou de 20 points en marquant au moins six essais. Mais au stade de France pour défier le XV du Chardon, la présence de Paul Willemse sur la pelouse semble très peu probable après son geste dangereux face à Jones.