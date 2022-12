Stade Toulousain: Ramos suspendu, Capuozzo blessé? Jaminet revient…

Au moment de la suspension de l’arrière Thomas Ramos et de la blessure d’Ange Capuozzo, un autre international va pouvoir les suppléer et faire son retour dès ce vendredi face au Castres Olympique. En effet, Melvyn Jaminet, absent depuis de longues semaines, pourrait débuter la rencontre lors de la 13e journée de Top 14.

Un international vous manque dans l’équipe? Voire deux? Peu importe, un autre peut prendre leur place. La gestion du poste d’arrière au Stade Toulousain en dit long sur la profondeur et la qualité de son effectif. Thomas Ramos, titulaire du poste cette saison et arrière des Bleus à l’automne est suspendu pour cinq semaines? Ange Capuozzo forfait depuis le déplacement au Munster car touché au poignet? Pas grave ! Voici Melvyn Jaminet, arrière et buteur du XV de France lors du dernier Grand Chelem.

Jaminet de retour après 10 semaines

L’ancien Perpignanais avait contracté une sérieuse blessure à la cheville gauche lors d’un déplacement à Brive, en octobre dernier. Les ligaments touchés, il avait raté la dernière tournée d’automne du XV de France. Il lui aura fallu finalement dix longues semaines avant de revenir à la compétition.

En effet, il devrait débuter la rencontre face à Castres ce vendredi (21h) lors de la 13e journée de Top 14. Mardi dernier, Melvyn Jaminet s’entraînait donc au poste d’arrière dans une équipe qui ressemblait à un quinze titulaire en vue du derby. A moins de dix mois de la Coupe du monde du monde en France, le staff du XV de France appréciera ce retour.

Jaminet va pouvoir enchaîner

Un retour qui tombe toutefois déjà très bien pour celui de Toulouse, avec les nombreuses et importantes échéances à venir: Castres, puis des déplacements successifs à Clermont (1er janvier) et La Rochelle (7 janvier) en Top 14, avant le retour de la Champions Cup à Sale (14 janvier) et face au Munster (22 janvier).

A moins d’un appel de sa sanction, Thomas Ramos, actuel titulaire des Bleus, loupera ces matchs et ne devrait pas rejouer avant l’annonce du groupe des 42 de l’équipe de France pour le premier match en Italie. Ange Capuozzo est de son côté espéré pour le déplacement à Sale.