VI Nations: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le choc France-Angleterre

C'est le grand rendez-vous du jour. Le XV de France de Fabien Galthié, opposé à l'Angleterre ce samedi soir (21h), n'est plus qu'à 80 minutes d'un Grand Chelem dans le Tournoi des VI Nations qui lui échappe depuis douze ans. Ce match tant attendu sera à suivre à la télévision sur France 2, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'application RMC Sport.

Un dispositif unique sur RMC

Pour France-Angleterre, RMC propose un dispositif unique. Toute la journée, des anciens joueurs et entraîneurs du XV de France retraceront, avec notre Dream Team, l’histoire du rugby français. Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, sera pour commencer l’invité des Grandes Gueules du Sport (9h-12h). Jo Maso, vainqueur du premier Grand Chelem français en 1968, et Richard Dourthe, vainqueur du Grand Chelem en 1997, participeront à l’Intégrale Sport (14h-16h).

Puis de 16h à 20h, Philippe Sella, Yann Delaigue, Imanol Harinordoquy, Fabien Pelous et Emile Ntamack se succéderont à l'antenne. RMC proposera un After Rugby de 20h à minuit en direct du Stade de France, avec Christophe Cessieux et Richard Pool Jones, et Wilfried Templier et Denis Charvet aux commentaires du match. Jean-Pierre Rives, vainqueur du Grand Chelem en 1977 et 1981, sera leur invité.