XV de France: Labit n'a "pas d'inquiétude" pour l'avenir de Serin en sélection

S'il n'a plus porté le maillot des Bleus depuis mars dernier, Baptiste Serin ne perd pas espoir de retrouver prochainement la sélection. Le joueur de Toulon a reçu le soutien ce jeudi de Laurent Labit.

Un temps considéré comme le numéro 2 dans la hiérarchie des demis de mêlée du XV de France derrière Antoine Dupont, Baptiste Serin n'a plus joué en Bleu depuis plus d'un an mais "il n'y a pas d'inquiétude à avoir", a assuré jeudi l'entraîneur de l'attaque Laurent Labit.

"Baptiste fait partie des joueurs qu'on considère dans notre groupe pour cette saison et celle de la Coupe du monde. On lui a expliqué. Baptiste a été opéré, il est revenu, il faut qu'il enchaîne avec son club, qu'il rejoue et retrouve son niveau. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour lui. Nous, on n'en a pas", a expliqué Labit.

Son dernier match en sélection remonte à mars

Serin (27 ans, 42 sélections), touché à l'épaule en juin dernier, n'a plus joué en équipe de France depuis une défaite contre l'Ecosse (27-23), en mars 2021. Le joueur de Bordeaux-Bègles Maxime Lucu (28 ans, 2 sélections) a récemment été préféré au capitaine de Toulon, qui n'a pas été rappelé par le staff malgré l'absence de Dupont, testé positif au Covid-19 avant le stage de préparation au Tournoi des six nations.

"Derrière Antoine s'est dessinée une hiérarchie avec Maxime Lucu et ses très très bonnes performances depuis un an. Baptiste Couilloud également et, avec la défection d'Antoine cette semaine, on a trouvé bon de faire revenir Léo Coly", jeune pépite de Mont-de-Marsan (Pro D2), a encore détaillé Labit.

Invité du Super Moscato Show début janvier, Serin était revenu sur la concurrence avec Antoine Dupont au poste de demi de mêlée au sein du XV de France : "Il y a une politique de l'homme en forme, ce que je comprends et qui est aussi positive pour l'équipe de France. Je n'ai aucun problème par rapport à ça, je vais faire les efforts pour revenir forcément. Je comprends les choix de Fabien Galthié."

Le XV de France est actuellement en stage dans le sud de la France afin de préparer le premier match du Tournoi des six nations 2022, face à l'Italie, le 6 février.