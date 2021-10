World Rugby souhaiterait interdire les matchs entre les équipes rouges et vertes

Alors que plus de 300 millions de personnes à travers le monde souffriraient d’une forme de déficience visuelle, la Fédération internationale de rugby a souhaité venir en aide aux individus atteints de daltonisme rouge-vert, en instaurant la fin des confrontations entre nations portant ces deux couleurs de maillot lors du Mondial 2027.

C’est une petite révolution qui n’aura aucune espèce d’influence sur le XV de France, actuellement de bleu ou de blanc vêtu. Mais pour le pays de Galles ou l’Irlande par exemple, s’affronter en rouge et en vert pourrait bientôt appartenir au passé, en Coupe du monde en tout cas. Dans le cadre de la Journée de sensibilisation aux problèmes des daltoniens, World Rugby compte instaurer un nouvel impératif pour les sélections qui seront engagées au Mondial 2027: interdiction de porter conjointement des équipements de couleur rouge et vert sur le terrain.

Cette mesure, annoncée par la Fédération internationale et qui pourrait être élargie à tous les test-matchs, va être mise en place afin de venir en aide aux personnes souffrant d’un déficit de la vision des couleurs (CVD) et leur permettre de suivre plus facilement les rencontres, alors que 300 millions de daltoniens sont estimés à travers le monde, majoritairement des hommes.

"Si vous limitez potentiellement 8% de votre public masculin, c'est un nombre énorme de personnes qui s'éteignent soudainement"

Un homme sur douze serait en effet concerné par cette problématique, où le daltonisme rouge-vert est la forme la plus courante, contre 1 femme sur 200. "Si vous limitez potentiellement 8% de votre public masculin, c'est un nombre énorme de personnes qui s'éteignent soudainement. J'espère donc que, pour la Coupe du monde de rugby 2027, ce sera la norme", a imploré mercredi Marc Douglas, responsable de la recherche, du gazon et de l'équipement à World Rugby, dans le journal britannique I.

Le président de World Rugby, Bill Beaumont, lui-même daltonien, pousse depuis de nombreux mois sur ce sujet avec Color Blind Awareness, qui aide les personnes touchées par cette déficience visuelle. "Nous espérons sensibiliser et changer le regard grâce à des actions positives qui ne se contentent pas de relever certains des défis les plus évidents, tels que les couleurs des maillots, mais prennent également en compte l'ensemble de l'expérience du jour du match, qu'il s'agisse d'orientation, d'affichage numérique, ou de billetterie", a assuré la Fédération, qui souhaite également – en plus des couleurs des équipements –, opérer des ajustements quant à la couverture télévisée, les informations sur les stades ou encore les billets.