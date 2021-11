XV de France-All Blacks: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match

Pour leur dernier test de la tournée automnale, les Bleus défient les All Blacks, triple champions du monde, ce samedi au Stade de France (21h). Un match à suivre sur France 2 et à la radio sur RMC.

C’est toujours un rendez-vous très attendu. Un test colossal. A moins de deux ans de la Coupe du monde à domicile, le XV de France se frotte à des All Blacks revanchards, ce samedi (21h) au Stade de France, pour conclure leur tournée automnale. Devant près de 80.000 spectateurs, les Bleus ont l'ambition de frapper un grand coup pour confirmer les progrès affichés sous l'ère Fabien Galthié, et continuer à engranger de la confiance après les succès contre l'Argentine (29-20) et la Géorgie (41-15).

Les All Blacks sans Beauden Barrett

Ce match sera à suivre sur France 2, à la radio sur RMC et en direct commenté sur l'app et le site RMC Sport. Cela fait douze ans que l’équipe de France n’a plus battu les Néo-Zélandais. Son dernier succès remonte à juin 2009 : 27-22 à Dunedin en test-match. "Ce sont les meilleurs joueurs au monde, c'est une équipe qui fait rêver. Toutes les autres nations s'inspirent des All Blacks. Il ne faudra pas les laisser jouer", a prévenu l'ouvreur Romain Ntamack, repositionné à son poste de prédilection pour ce choc face aux triples champions du monde (1987, 2011, 2015).

"On doit apporter une réponse forte. Quand on les bat, on devient un autre joueur", a insisté de son côté le manager général des Bleus Raphaël Ibanez, qui était présent lors de l'exploit à Twickenham il y a 22 ans en demie de la Coupe du monde. En face, les All Blacks restent sur un revers 29-20 en Irlande après avoir largement dominé les Etats-Unis (104-14), le pays de Galles (54-16) et l'Italie (47-9) lors des test-matchs de l'automne. Privés de leur star Beauden Barrett, blessé, ils pourront compter sur le retour de Aaron Smith dans la charnière.