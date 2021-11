Pourquoi les All Blacks vont jouer en blanc contre le XV de France

Face aux Bleus, ce samedi soir au Stade de France, les All Blacks vont porter un maillot blanc avec un coquelicot brodé. Un hommage aux soldats néo-zélandais victimes de la Première guerre mondiale.

L'équipe de Nouvelle-Zélande, habituée à jouer en noir, portera un maillot blanc avec un coquelicot brodé sur une manche face au XV de France, ce samedi au Stade de France (21h). Une occasion "très spéciale", a affirmé ce vendredi le capitaine des All Blacks, Sam Whitelock. La fleur rouge rend symboliquement hommage aux soldats néo-zélandais victimes de la Première guerre mondiale.

"Nous allons être en blanc. Et c'est quelque chose que les All Blacks n'ont pas souvent l'occasion de porter sur le maillot blanc. C'est l'une des occasions que nous avons de le faire. C'est aussi très spécial pour nous", a expliqué Whitelock.

"Chaque maillot des All Blacks est spécial mais le maillot blanc avec un coquelicot le rend un peu plus spécial car cela n'arrive pas très souvent", a insisté le double champion du monde (2011, 2015). Le vainqueur de l’affrontement entre le XV de France et les All Blacks reçoit traditionnellement le trophée Dave Gallaher, du nom du joueur néo-zélandais tué au combat pendant la Première guerre mondiale.

Whitelock espère "maîtriser le ‘French flair’"

Le deuxième ligne aux 131 sélections s'est par ailleurs dit "enthousiaste" à l'idée d'affronter la France, ce qui ne lui est pas arrivé "depuis quelques années". La dernière fois, c'était en juin 2018 à Dunedin et les All Blacks s'étaient largement imposés (49-14).

"J'espère que nous pourrons maîtriser le ‘French flair’", a ajouté le joueur de 33 ans. "Nous ne savons pas vraiment comment est l'équipe française, car nous n'avons pas joué l'un contre l'autre depuis trois ans. C'est ce qui rend ce match enthousiasmant", a-t-il conclu.