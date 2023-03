XV de France: après sa masterclass lors du Crunch, Dupont comparé à Messi, Zidane et... Terminator outre-Manche

Après la démonstration du XV de France en Angleterre, samedi lors du Tournoi des Six nations (10-53), les consultants anglais n'ont d'yeux que pour Antoine Dupont. L'ex-demi de mêlée Matt Dawson a notamment utilisé de prestigieuses comparaisons suite à la performance XXL du talisman tricolore.

Plus que jamais, le "French flair" a la cote. Brillant contre l'Angleterre, balayée 10-53 samedi lors d'un match qui restera dans les annales du rugby français, le XV de France de Fabien Galthié a impressionné tout le monde du ballon ovale.

En état de grâce comme tous ses partenaires face aux XV de la Rose, un homme a incarné la réussite tricolore: Antoine Dupont. Le capitaine français a encore fait étalage de tout son talent, et reçu les louanges d'un ancien international anglais pour sa performance à Twickenham.

>> Revivez le succès historique des Bleus contre l'Angleterre

"C'était comme regarder Schwarzenegger dans Terminator"

"C'est Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zinédine Zidane à la fois, s'est emballé l'ex-demi de mêlée Matt Dawson sur Radio 5 Live. Il y a un moment, il était en sortie de ruck, il s'est retourné et il a scanné le terrain d'une manière phénoménale. C'était comme regarder Arnold Schwarzenegger dans Terminator, c'était presque numérique…"

"Il est complètement différent de tous les autres demi de mêlée, a-t-il poursuivi. C'est comme s'il jouait à mon époque, où il y avait beaucoup plus d'espace et où les demi de mêlée pouvaient s'amuser. Ils pouvaient ridiculiser certains attaquants, mais ce n'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus d'espace. Les joueurs de la ligne arrière sont très rapides. On ne peut plus les contourner comme ça."

"Il est tout simplement brillant"

Dans le podcast de la BBC "Rugby Union", Paul Grayson a également fait part de son admiration pour le joueur de 26 ans. "C'est comme si on avait compressé une Chevrolet pour en faire un petit demi de mêlée. Il est extrêmement fort, a lâché l'ancien ouvreur du XV de la Rose. C'est un joueur totalement à part. (...) Sa production, ses coups de pied, le 50-22 du pied gauche… C'était incroyable et sans fin."

"Il est tout simplement brillant", a tenté de résumer l'ancienne demi de mêlée anglaise Natasha Hunt dans l'émission "Six Nations Rugby" de la BBC Two. "Plus je le regarde, plus je suis impressionnée par lui. Il est au sommet de son art en ce moment."

Après la victoire de l’Irlande dimanche face à l’Ecosse (22-7), la tâche s'annonce difficile pour les Bleus dans l'optique de conserver leur titre dans le Tournoi. Si mathématiquement tout est encore jouable, il faudrait un incroyable concours de circonstances pour voir la France réaliser le doublé.