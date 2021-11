XV de France: avec Alldritt, Macalou, Taofifenua et Bamba contre la Géorgie?

Le staff du XV de France devrait conserver l’ossature de l’équipe victorieuse des Pumas pour affronter la Géorgie dimanche (14h, à Bordeaux). Si les lignes arrières devraient rester inchangées, ça devrait davantage tourner devant avec les possibles titularisations d'Alldritt, Macalou, Taofifenua et Bamba.

Des changements dans la continuité. Fabien Galthié ne devrait pas opérer de révolution dans son XV de départ pour affronter la Géorgie, huit jours après la laborieuse victoire contre l’Argentine (29-20). Le sélectionneur des Bleus effectuera malgré tout quelques retouches. Visiblement, pas dans les lignes arrières si l’on se fie à la séance à haute intensité effectuée mercredi sous le soleil de Marcoussis, pour le dernier gros entrainement avant de boucler la tournée automnale dans dix jours contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France.

Bamba à la place d'Haouas

Comme indiqué mardi, l’association Matthieu Jalibert, à l’ouverture, et Romain Ntamack, au poste de premier centre, devrait être reconduite ce week-end à Bordeaux. Le Perpignanais Melvyn Jaminet, à son avantage contre les Pumas, devrait conserver son numéro 15 alors que Damian Penaud et Gabin Villière, eux, devraient encore occuper les ailes françaises. Sans oublier évidemment le capitaine Antoine Dupont en numéro 9.

Devant, en revanche, ça va davantage tourner. En première ligne, Mohamed Haouas devrait laisser sa place de titulaire au Lyonnais Demba Bamba. Un choix assez logique quand on sait que le premier n’avait plus joué depuis un mois avant sa reprise contre les Pumas.

Taofifenua et Woki en deuxième ligne?

En deuxième ligne, le staff pourrait opter pour un nouveau duo composé de Romain Taofifenua, remplaçant la semaine dernière, et Cameron Woki. Habituel troisième ligne, le Bordelais changerait alors de poste. Ce jeu de chaises musicales permettrait au Parisien Sekou Macalou d’être aligné en 7 alors que Grégory Alldritt devrait retrouver une place dans XV de départ. Cantonné à un rôle de "finisseurs"au Stade de France, le numéro 8 rochelais est pressenti pour porter le numéro 8 contre la Géorgie.

Alldritt et Macalou sortent du banc

Et visiblement, Alldritt a les crocs. "C'est une concurrence qui est très saine, chose qui me fait du bien, disait-il mercredi en conférence de presse. C'est un challenge. Pendant des années, on s'est plaint que des joueurs étaient installés et que ce n'était pas forcément les joueurs en forme du moment qui jouaient. Là, on sent cette émulation, ce sont les joueurs en forme qui jouent. J'ai pris ça comme un challenge, j'adore ça, ça ne peut que me faire du bien et me faire progresser."

Pour le reste, on a noté l’absence de deux joueurs sur la pelouse du CNR mercredi. L'arrière de Bordeaux-Bègles Romain Buros était ménagé en raison d’une blessure à l’épaule alors que le deuxième ligne de Montpellier Florian Verhaeghe est, lui, rentré à la maison. Il souffre d'une béquille et en accord avec son manager Philippe Saint-André, il est retourné plus tôt que prévu au MHR.

Le XV de départ probable: Jaminet – Penaud, Fickou, Ntamack, Villière – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap) – Macalou, Alldritt, Jelonch – Taofifenua, Woki – Bamba, Marchand, Baille